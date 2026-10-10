La Seguridad Requiere Coordinación, Trabajo Permanente y Suma de Esfuerzos: David Monreal

Participa en la 9ª Reunión de Seguridad Regional

Zacatecas mantiene su compromiso de trabajar de manera coordinada para avanzar hacia una paz duradera y la tranquilidad de las familias

Manzanillo, Colima.- En la 9ª Reunión de Seguridad Regional de los Tres Órdenes de Gobierno de los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila propuso realizar operaciones aéreas conjuntas en zonas limítrofes con Jalisco y Aguascalientes.

Durante su participación en la Reunión celebrada en Manzanillo, Colima, el mandatario zacatecano enfatizó que la seguridad requiere coordinación, trabajo permanente y voluntad para sumar esfuerzos.

Asimismo, ponderó que estos encuentros regionales permiten fortalecer la coordinación entre estados y dar seguimiento a las estrategias conjuntas frente a los retos de esta zona del país.

Por ello, refrendó que, en Zacatecas, “mantenemos el compromiso de trabajar de manera coordinada para avanzar hacia una paz duradera y garantizar tranquilidad a las familias”.

Ante la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, el Comandante de la V Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez; y representantes de los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el mandatario David Monreal Ávila recordó que el origen de estas reuniones “no fue propiamente el delito del orden común o la seguridad pública; a estas mesas nos trajo la necesidad de atención al delito de alto impacto, la necesidad de hacer fuerza que permitiera la contención y la acción para dar respuesta a muchos de los delitos que se estaban sucediendo en las zonas límites”.

En “esta novena reunión reconozco que sigue siendo la misma necesidad, pero con mayor conocimiento de causa”. Por lo que planteó trabajar en coordinación para la localización de generadores de violencia y atender el robo de vehículos, campamentos utilizados por la delincuencia organizada, entre otros delitos.

El Gobernador David Monreal destacó asimismo el trabajo de inteligencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal y expresó que las reuniones regionales se apegan a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad con las entidades.

“Mi interés en estas mesas es la pacificación del Estado, la pacificación de nuestra patria y la atención al llamado de nuestra Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de que todos ayudemos a la pacificación y al orden institucional, todos tenemos que redoblar esfuerzos y dar lo mejor de sí, en cada institución, en cada corporación”.

Acompañaron al Gobernador el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; el titular de la Guardia Nacional en Zacatecas, Vicente Dimayuga Canales; el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, y el representante del Centro Nacional de Inteligencia en Zacatecas, Juan Gabriel Sosa Pinto, entre otros.