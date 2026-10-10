Exhorta Gobierno de Zacatecas a la Reflexión con la Ponencia Diagnósticos Tardíos de Autismo

A Través del Incluzac

Visibilizar las realidades del neurodesarrollo en la etapa adulta y brindar herramientas de empatía a la sociedad, el objetivo.

Con el objetivo de visibilizar las realidades del neurodesarrollo en la etapa adulta y brindar herramientas de empatía a la sociedad, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Incluzac), ofreció la ponencia Diagnósticos Tardíos de Autismo.

En el marco de las actividades previas a la conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, integradas en la Agenda del Progreso 2026, estas acciones de sensibilización y capacitación continua reafirman el compromiso con la inclusión y garantizan igualdad de derechos para todas las personas.

Desde las instalaciones del auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), el evento reunió a profesionales de la salud, psicología, educación, trabajo social, servidores públicos, organizaciones no gubernamentales y público interesado en autismo, género y salud emocional, en una actividad que busca generar comprensión crítica sobre el diagnóstico tardío en autismo, la vulnerabilidad relacional y las prácticas iatrogénicas en salud mental.

A menudo, las personas adultas que no fueron diagnosticadas en su infancia enfrentan barreras significativas, por lo que este espacio busca ofrecer herramientas de comprensión y apoyo integral, desde un enfoque de derechos humanos e inclusión.

Miriam García, titular del Incluzac, hizo un llamado profundo a la sensibilidad comunitaria y al trabajo interinstitucional; reiteró el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila de continuar el impulso de espacios de capacitación, sensibilización y diálogo abierto.

Acciones a través de las cuales se busca romper mitos, derribar barreras actitudinales y garantizar que cada persona reciba la orientación y el respaldo necesario para una inclusión plena en todos los ámbitos de la vida comunitaria.

“Desde el Incluzac, no sólo promovemos espacios de concientización, sino que ponemos a disposición de la ciudadanía nuestros servicios de valoración y diagnóstico integral. Contar con un diagnóstico certero abre puertas al acompañamiento adecuado, la salud mental y una verdadera inclusión”, añadió.

Ana Laura Gómez Díaz compartió una profunda reflexión sobre cómo la falta de información, en décadas pasadas, dejó sin diagnóstico a numerosas personas, en su mayoría jóvenes y adultos.

Señaló que un diagnóstico tardío no representa un límite, sino una oportunidad liberadora para el autoconocimiento, la validación de experiencias propias y la búsqueda de redes de apoyo adecuadas, que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y su inclusión en los ámbitos educativo, laboral y social.

Presenciaron la ponencia Jaime Esquivel Hurtado, presidente de la Comisión de desarrollo social y grupos vulnerables de la LXV Legislatura del estado; Omar Venegas Gurrola, director de Atención médica, en representación de Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud; María Elena Pérez Ortiz, coordinadora estatal de Planeación, y Hamurabi Gamboa Rosales, director general del Cozcyt.