Rodrigo Reyes Mugüerza Encabeza Conmemoración por el Aniversario de la Consumación de la Independencia

Destaca la Vigencia de los Ideales de Justicia

En el marco de la conmemoración del CCV (205) aniversario de la consumación de la Independencia de México, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, encabezó un mensaje enfocado en la vigencia de los ideales patrios, la concordia social y el compromiso institucional con la paz en la entidad.

Durante el acto cívico realizado en el jardín Independencia, en coordinación con la Gran Logia “González Ortega”, el responsable de la política interna del estado subrayó que las grandes transformaciones del país no se limitan a fechas en el calendario, sino que representan un proceso permanente de construcción de libertades, igualdad y justicia para todas y todos los mexicanos.

Reyes Mugüerza destacó que la lucha independentista y los subsecuentes movimientos de reforma y revolución encuentran su verdadera esencia en la búsqueda de equidad y bienestar colectivo. Citando los principios fundamentales que guiaron a personajes históricos como José María Morelos y Pavón y Benito Juárez, enfatizó la importancia de consolidar una sociedad donde la ley garantice piso parejo para sectores históricamente vulnerados.

“La independencia, la reforma y el momento histórico que estamos viviendo terminarán cuando en México no haya un solo hombre o mujer que no pueda ejercer su libertad con plenitud, cuando no existan desventajas y cuando la igualdad, la justicia, la fraternidad y la libertad sean realmente derechos efectivos para todos”, expresó.

Ante representantes de diversos sectores de la sociedad civil y agrupaciones fraternales, el Secretario General de Gobierno señaló que el siglo XXI plantea nuevos retos que exigen la unión de esfuerzos entre la ciudadanía y las instituciones.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a la labor diaria que realizan las corporaciones de seguridad en el territorio estatal, destacando que su labor cotidiana es indispensable para preservar el estado de derecho, la tranquilidad y la gobernabilidad en Zacatecas.

El evento concluyó con un llamado a mantener vivos los valores cívicos y la memoria histórica como herramientas fundamentales para el desarrollo democrático y la cohesión social en la entidad.