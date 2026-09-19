Tere Jiménez da Inicio a la Construcción del Nuevo Bachillerato de la UAA en Villa Juárez

Albergará a 300 Estudiantes

El nuevo plantel ampliará la oferta en educación media superior para las y los jóvenes que viven en la región nororiente del estado. El proyecto contempla la creación progresiva de 300 nuevos espacios para estudiantes. Se invertirán más de 82 millones de pesos.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de la construcción del nuevo Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BACHUAA) en el recién aprobado municipio de Villa Juárez, una obra que representa un paso importante para acercar la educación media superior a las y los jóvenes de los municipios del norte y brindarles nuevas oportunidades para construir su futuro desde su comunidad.

Este plantel beneficiará a 300 estudiantes. Se estima que reciba 100 alumnos durante su primer año, 200 en el segundo y alcance su capacidad de 300 estudiantes en el tercero.

“Hoy, nuestra máxima casa de estudios abre una nueva etapa de crecimiento, el sueño se cumplió; gracias por este trabajo en equipo que abre las puertas de la preparatoria a más jóvenes; se invertirán más de 82 millones de pesos entre las dos etapas que incluyen aulas, cancha y laboratorios. El Gobierno del Estado entregará 40 millones a la primera etapa para beneficiar a 300 estudiantes; este es solo el comienzo de algo mucho más grande, pues ya se hizo la propuesta de que llegue también la universidad aquí a Villa Juárez. Con hechos demostramos la verdadera justicia social”, expresó la gobernadora.

Dijo que este plantel del BACHUAA se sumará a la estrategia que impulsa el Gobierno del Estado para que todos los jóvenes puedan ingresar a la preparatoria y lograr con ello que Aguascalientes alcance la cobertura al cien por ciento en educación media superior y convertirse en el primer estado del país en alcanzar esa meta.

“No solo son ladrillos, son sueños y realidades que van a cambiar a México y el mundo entero. Sepan que la distancia nunca será un límite para los jóvenes de esta región, pues tendrán dónde estudiar la prepa más cerca de sus hogares; la educación es el camino que recorremos juntos en el Gigante de México; gracias porque hoy estamos haciendo historia aquí en Villa Juárez”, destacó Tere Jiménez.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Juan Carlos Arredondo Hernández, reconoció la gestión de la gobernadora para hacer realidad este proyecto y destacó que acercar las opciones educativas representa un beneficio directo para las familias, al reducir el tiempo y costos de traslado de los estudiantes.

“Siempre hemos dicho que la educación es la base de todo y queremos que las posibilidades educativas alcancen cada vez más zonas; para una familia, el traslado de un estudiante a otro municipio significa tiempo y dinero; para los alumnos, kilómetros recorridos. Por eso, debemos acercar las oportunidades educativas y eso hacemos aquí”, sostuvo.

El presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, agradeció a la gobernadora por su visión y respaldo para acercar la educación a la juventud de esta región.

Durante el acto protocolario también se realizó la firma de escrituras, con lo que inició formalmente este proyecto que permitirá que las y los jóvenes de Villa Juárez y comunidades cercanas tengan una opción de educación media superior más cerca de casa.

En el evento, también estuvieron presentes Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado; Manuel Díaz Flores, presidente de la H. Junta de Gobierno de la UAA, y María José Flores Vázquez, alumna de la Escuela Secundaria Técnica No. 12.