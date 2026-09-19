Cambios Temporales en Rutas 23, 30 y 34

La Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes informa que las rutas 23, 30 y 34 tendrán cambios temporales en su recorrido por Villas de Nuestra Señora de la Asunción debido a las obras que se realizan en este fraccionamiento.

Las tres rutas continuarán brindando servicio a este sector de la ciudad, pero circularán por calles alternas como Atanacio Rodríguez, Federico Méndez, Gerónimo de la Cueva y Rodrigo Rincón.

Cabe precisar que el resto del recorrido de las tres rutas no tendrá modificaciones, y también se mantienen los itinerarios de las salidas de los camiones de sus respectivas bases.