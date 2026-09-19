“Va Avanzando Bien la Posibilidad de un Acuerdo Entre México y Estados Unidos”

Presidenta Tras Llamada con su Homólogo, Donald Trump

Irapuato, Guanajuato.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que avanza la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, luego de sostener el miércoles una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Vamos avanzando en los temas comerciales. No podemos dar todavía una solución o una información o un anuncio ya formal. Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos y fue muy buena la llamada”.

“Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, no podríamos darlo a conocer, pero fue una muy buena llamada”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en la XII Región Militar de Irapuato.

Informó que, durante la conversación telefónica, estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.