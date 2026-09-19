Presidenta Inaugura el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar

En San Miguel de Allende, Guanajuato

El Centro es operado 100 por ciento por mujeres, en equipos multidisciplinarios que unen la pediatría y la ginecología con la partería para atender embarazos de bajo riesgo.

Irapuato, Guanajuato.- A través de un enlace, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato un espacio que incorpora los saberes tradicionales de las parteras a un modelo único de atención integral para las mujeres embarazadas de la región.

“Es algo histórico, es la atención a las mujeres embarazadas, a los partos, en un espacio en donde se atiende con todas las facilidades médicas y, además, hay parteras tradicionales”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en la XII Región Militar de Irapuato.

Explicó que este Centro tiene todas las facilidades para atender embarazos que no son de alto riesgo en acompañamiento de una partera, un médico especialista y una enfermera, con lo que se vincula el conocimiento tradicional con el conocimiento alópata.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que la creación de este Centro, que además tendrá una Escuela de Partería, se da tras la aprobación de la Norma Oficial Mexicana 020, en la que participaron parteras tradicionales, así como médicos y médicas gineco-obstetras.

“Es realmente algo muy especial, estuve ahí cuando apenas se iba a construir y hoy ya es una realidad. Y ojalá podamos construirlos en otros lugares”, agregó.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que la inauguración de este Centro es un día histórico para los servicios públicos de salud, ya que se trata de un espacio en el que la prioridad es la atención reproductiva de la mujer y de la niñez mexicana. Detalló que se trata de un espacio operado 100 por ciento por mujeres, en un equipo multidisciplinario que une a la medicina especializada, la pediatría, la ginecología, con la partería.

La directora del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, Leticia Rodríguez Serrano, comentó que en esta unidad se ofrecerán servicios a mujeres, bebés y familias de manera completamente gratuita.