No Puede Haber Libertad si no hay Bienestar: Presidenta Claudia Sheinbaum

En Guanajuato 1.8 Millones de Personas Reciben Programas Para el Bienestar

Destacó la construcción de los Trenes Ciudad de México-Guadalajara y Ciudad de México-Nuevo Laredo, que tendrán estaciones en Guanajuato.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas resaltó la coordinación para conseguir resultados en materia de seguridad pública.

Celaya, Guanajuato.- En Celaya, Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no puede haber libertad sin bienestar para el pueblo de México; por ello, en la entidad 1.8 millones de guanajuatenses reciben alguno de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 39 mil 212 millones de pesos (mdp).

“Independencia, soberanía, libertad, democracia, también llevan una palabra a un lado, esa palabra es ‘bienestar’. No puede haber libertad si no hay bienestar en el pueblo de México, todos tenemos derecho, todos los mexicanos, a la educación gratuita, desde primaria hasta la universidad y que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones, a eso tiene derecho el pueblo de México; todos tenemos derecho al acceso a la salud y la salud pública debe ser la mejor de todas y por eso trabajamos todos los días para una mejor atención a la salud. También es derecho del pueblo de México ya la Pensión Universal para Adultos Mayores”, informó desde el Ecoforum de Celaya, Guanajuato.

Durante su recorrido Honestidad y Resultados, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Guanajuato 660 mil 346 personas de más de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 66 mil 185 la Pensión para Personas con Discapacidad, 13 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro, 194 mil 363 la beca Benito Juárez en preparatoria, 260 mil 987 la beca Rita Cetina en secundaria y 362 mil 933 en su modalidad de uniformes y útiles para primaria.

En obra pública, resaltó la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, que en su tramo Querétaro-Irapuato, tendrá estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato y el tramo Irapuato-Guadalajara, que tendrá estación en León; así como el Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, que tendrá una estación en Guanajuato y conectará con los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En infraestructura hospitalaria, destacó la construcción del Hospital General del IMSS en Guanajuato que ya está prácticamente concluido, el Hospital General Regional del IMSS en Celaya y el proyecto del Hospital General de Zona en Irapuato.

También destacó la construcción de 19 caminos artesanales, la tecnificación del Distrito de Riego del Alto Río Lerma e informó que se trabaja junto a la gobernadora en un proyecto integral para llevar agua a León.

Asimismo, resaltó la construcción de 74 mil 200 Viviendas para el Bienestar del Infonavit, Fovissste y la Conavi, de dos nuevas preparatorias, 66 reconversiones de secundaria a preparatoria, 14 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, la inauguración de la Central Ciclo Combinado Salamanca I y Salamanca II, que está en proceso, así como el Plan de Justicia para los pueblos originarios de Guanajuato.

Celebró la coordinación con el gobierno de Guanajuato en materia de seguridad pública que ha reducido en 75 por ciento los homicidios dolosos y refrendó su compromiso de seguir trabajando sin distinción partidista para devolver la tranquilidad a este estado.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, agradeció a la mandataria por el trabajo en equipo y reiteró su compromiso para mantener la coordinación y el respeto. “De mi parte, Presidenta, como hasta ahora, siempre vas a tener respeto, siempre vas a tener trabajo en equipo y con ello seguiremos dando resultados a nuestra gente”, afirmó.