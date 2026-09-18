Tere Jiménez Inaugura Nueva Unidad Para Agilizar la Atención y Fortalecer los Servicios del Hospital Hidalgo

Para Brindar una Respuesta Médica Oportuna las 24 Horas

El nuevo espacio brindará atención de primer contacto las 24 horas, los 365 días del año de manera gratuita. Los pacientes también recibirán sin costo las primeras dosis de los medicamentos. Quienes requieran hospitalización serán canalizados directamente al Hospital Hidalgo.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la nueva Unidad Periférica de Salud del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), un espacio que permitirá realizar una valoración médica inicial para determinar la atención que requiere cada paciente y canalizarlo al servicio correspondiente, con el objetivo de agilizar los tiempos de atención.

La nueva unidad brindará servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Durante la inauguración, Tere Jiménez destacó que su administración mantiene un compromiso permanente con el fortalecimiento de los servicios de salud y con la generación de mejores condiciones para proteger la vida de las familias de Aguascalientes.

“Tenemos un compromiso muy fuerte con el sector salud en Aguascalientes. Nuestro objetivo es salvar vidas y por eso vamos a seguir avanzando con la compra de tecnología de última generación y dotando de materiales y del equipamiento necesarios a nuestros hospitales, centros de salud y unidades médicas. Queremos que las familias tengan la certeza de que cuando necesiten atención encontrarán servicios dignos, oportunos y de calidad”, sostuvo la gobernadora.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, señaló que el Hospital Miguel Hidalgo concentra una alta demanda, por lo que esta nueva unidad permitirá ampliar la capacidad de respuesta y evitar la saturación de sus servicios.

“Sabemos que el Hospital Hidalgo es uno de los principales referentes de atención para las familias de Aguascalientes. Por ello, con esta nueva unidad estamos creando una alternativa que permitirá atender de manera oportuna los casos que no requieren hospitalización, brindar las primeras dosis de los medicamentos prescritos sin costo y, al mismo tiempo, mantener disponibles los espacios y recursos del hospital para quienes realmente necesitan una atención de mayor complejidad. Esto es posible gracias a la voluntad y al compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la salud de las familias”, destacó.

Por su parte, Francisco Javier Magos, director del CHMH, destacó que la puesta en marcha de esta unidad representa un paso importante en la evolución de una institución que recientemente celebró 123 años de historia y de servicio a la población.

“Hoy, en el marco de los 123 años de historia del Hospital Miguel Hidalgo, damos un paso más para seguir cuidando la vida de las familias de Aguascalientes. Gracias al impulso de la gobernadora Tere Jiménez, este nuevo modelo nos permitirá brindar una respuesta médica oportuna las 24 horas, todos los días del año, y garantizar que quienes requieran atención hospitalaria o especializada cuenten con una referencia directa al Hospital Miguel Hidalgo”, señaló.

En el evento también estuvieron presentes Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Rafael Jiménez Jaime, director de la Unidad Periférica de Salud; y Juan Gerardo Zertuche Ramírez, director de administración y finanzas del ISSEA.