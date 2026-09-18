Tere Jiménez Impulsa la Profesionalización de Servidores Públicos Para Brindar Mejores Resultados a la Ciudadanía

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de graduación de 84 servidores públicos que concluyeron la Especialidad en Finanzas Públicas de la Maestría en Gestión Gubernamental de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA).

“Quiero felicitarlos por ese tiempo de su vida que se dieron para ser mejores en sus labores. Las finanzas públicas no son solamente una teoría, sino una realidad: la realidad de que podamos vivir en paz aquí en Aguascalientes, de tener hospitales dignos, como se merece la gente de Aguascalientes, y de que la gente pueda vivir con calidad de vida”, les dijo la gobernadora.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, felicitó a todas y todos por este logro y los invitó a continuar preparándose.

“En la administración pública los reglamentos y las leyes evolucionan, y los servidores públicos también se tienen que actualizar; invitarlos a seguir trabajando y preparándose siempre. Desde la administración pública, desde las finanzas públicas, se tienen que tomar decisiones importantes justamente para tratar que impacten en beneficios para el mayor número de personas”, sostuvo.

Finalmente, Fernando Herrera Ávila, rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, destacó la importancia de este logro académico: “hoy estamos en la primera fase de nuestra maestría; adquieren el grado de especialistas. Están capacitados para diseñar soluciones, optimizar recursos y, sobre todo, para dignificar la política y el servicio público”.

Cabe destacar que, durante su formación, las y los estudiantes contaron con catedráticos de amplia experiencia en la función pública, así como con la participación de destacados servidores públicos y con conferencias magistrales impartidas por expresidentes municipales y exgobernadores. Asimismo, continúan su formación para obtener la Maestría en Gestión Gubernamental.

En la ceremonia de graduación que se realizó en el Teatro Morelos, también estuvieron presentes Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultural del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Aquiles Romero González, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Aguascalientes; Juan José León Rubio, exgobernador de Aguascalientes; así como los expresidentes municipales de Aguascalientes Fernando Gómez Esparza, Alfredo Reyes Velázquez, Miguel Romo Medina, Ricardo Magdaleno Rodríguez y José Juan Sánchez Barba; además de Ricardo Vargas, presidente del Patronato de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.