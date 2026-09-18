Cuando hay Honestidad se Pueden Hacer Programas del Bienestar Universales: Presidenta Claudia Sheinbaum

En Tlaxcala son 460 mil Beneficiarios

En Tlaxcala destacó obras como la construcción del Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan, el saneamiento del Río Atoyac y nuevas unidades académicas de la UNRC y del IPN. Anunció la construcción de 118 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para brindar atención primaria.

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.- En Tlaxcala, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que solo con la honestidad de la Cuarta Transformación se pueden hacer Programas para el Bienestar universales e informó que en la entidad más de 460 mil personas son derechohabientes de alguno de ellos.

“Los Programas del Bienestar son amor hecho política. ¿Por qué es eso? Es el amor al pueblo lo que se refleja en los Programas de Bienestar. ¿Por qué se puede dar eso? Pues porque ya no se roba el dinero. Porque antes, ¿por qué no se daba? O porque no cobraban impuestos a quienes tenían que pagarlos o porque de plano iba a los bolsillos de alguien. Entonces, solo cuando hay honestidad es factible hacer Programas del Bienestar universales”, informó desde la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, en Amaxac de Guerrero.

Como parte de su recorrido Honestidad y resultados, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Tlaxcala, los beneficiarios de Programas para el Bienestar se distribuyeron de la siguiente manera: 133 mil 422 de la Pensión para Adultos Mayores, 26 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad, 52 mil 511 con la beca Benito Juárez, 11 mil 889 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 25 mil 279 de Producción para el Bienestar, 31 mil 449 con Fertilizantes Gratuitos, 4 mil 562 de Sembrando Vida, 128 mil 423 familias con Leche para el Bienestar, 344 escuelas de Educación Básica y 77 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra, 34 mil 247 con Pensión Mujeres Bienestar, 63 mil de la beca Rita Cetina para secundaria y 77 mil 668 en su modalidad de apoyo para uniformes y útiles para primaria, así como Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad.

En obra pública, la mandataria destacó la construcción del Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan, la conservación de la Red Federal de Carreteras, el avance de 22 kilómetros en el saneamiento del Río Atoyac; la construcción de dos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, cuatro ampliaciones, nuevas unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN); una meta de 17 mil 330 nuevas Viviendas para el Bienestar, reestructuración de créditos impagables en beneficio de 30 mil familias, la construcción de 30 Centros LIBRE para las mujeres y anunció 118 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para brindar la atención primaria.

Adelantó que seguirá trabajando por el bienestar de las y los tlaxcaltecas, con la premisa de que gobierno y pueblo son uno mismo y que unidos, jamás serán vencidos.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció a la Presidenta por todo el apoyo otorgado a la entidad, reflejado en obras y Programas para el Bienestar para convertirse en el estado con mayor avance en la entrega de estos apoyos a nivel nacional. También refrendó su compromiso para seguir trabajando de manera coordinada y sin disminuir el paso durante su último año como gobernadora. Ejemplo de ello, dijo, es el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla.