¡Viva México! Tere Jiménez Celebra Junto a Miles de Familias el Grito de Independencia

En el 216 Aniversario del Inicio de la Emancipación

La gobernadora recordó con orgullo a las mujeres y hombres que dieron patria y libertad a México. Las y los asistentes disfrutaron de música, antojitos mexicanos, pirotecnia y un espectacular concierto de Yuri. Gracias al operativo especial de seguridad, las familias disfrutaron de una noche llena de armonía y tranquilidad.

Miles de familias se reunieron en Plaza Patria para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano.

Desde temprana hora, las y los asistentes disfrutaron gratuitamente de una gran variedad de antojitos mexicanos, en un ambiente de alegría y convivencia familiar.

A las 4:30 de la tarde, la música, el color y las tradiciones tomaron la Plaza Patria con el Festival Artístico, que reunió mariachi, música mexicana, danzas folclóricas y diversos espectáculos culturales.

Más tarde, a partir de las 6:00 de la tarde, el Palacio de Gobierno abrió sus puertas para recibir a las familias con una gran verbena mexicana. Aguas frescas, tacos de canasta, tacos dorados, tamales y otros antojitos dieron sabor a una celebración que reunió a personas de todas las edades.

En punto de las 10:00 de la noche llegó uno de los momentos más esperados. Con la Bandera de México ondeando en lo alto, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, en la que recordó a las mujeres y hombres que dieron patria y libertad a México, mientras miles de voces se unieron a una sola para celebrar.

“¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva el general Ignacio Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva la educación, la prosperidad y la familia! ¡Viva la paz y la seguridad de nuestro pueblo! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Gigante de México! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó la gobernadora.

El repique de las campanas y las voces de miles de personas entonando el Himno Nacional dieron paso a un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo del Centro Histórico.

La fiesta continuó con Yuri y su espectáculo “Icónica Recargado”, con canciones como Maldita Primavera, Detrás de mi ventana y El apagón, que pusieron a cantar y bailar al público en una noche de música, recuerdos y grandes éxitos.

Gracias al operativo especial de seguridad y al trabajo coordinado de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, cuerpos de emergencia y protección civil, las familias pudieron disfrutar de los festejos en un ambiente de orden y tranquilidad.

Así, Aguascalientes celebró a lo grande el orgullo de ser mexicanos, en una fiesta que reunió a miles de familias para compartir nuestras raíces, mantener vivas las tradiciones y conmemorar juntos la Independencia de México.