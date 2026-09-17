Nueva Ventanilla Digital de Inversiones Coloca a Aguascalientes a la Vanguardia en Latinoamérica: OCDE

Somos Destino Moderno, Eficiente y Confiable Para la Inversión: Gobernadora

Concentra 61 trámites especializados relacionados con la instalación y expansión de empresas. Esta herramienta tecnológica simplifica trámites, reduce tiempos y fortalece la competitividad del estado. Los trámites tienen que ser rápidos, ágiles y eficientes, como la gente se merece, porque el objetivo es que la gente gane: Tere Jiménez.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la apertura de la Ventanilla Digital de Inversiones, herramienta tecnológica que simplifica trámites, reduce tiempos y fortalece la competitividad del estado.

La gobernadora sostuvo que, con la puesta en marcha de esta plataforma, Aguascalientes se consolida como un destino moderno, eficiente y confiable para la inversión, ya que facilita la llegada de capital al simplificar procesos y reducir los tiempos para quienes buscan establecer o ampliar sus proyectos.

“Para nosotros es muy importante la mejora regulatoria, tener una administración pública ágil, porque nosotros debemos ser facilitadores; es muy importante seguir mejorando todos los trámites gubernamentales, tanto para las empresas como para las personas. Los trámites tienen que ser rápidos, ágiles y eficientes, como la gente se merece, porque el objetivo es que la gente gane”, sostuvo.

El titular de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (Sigod), Ramiro Pedroza Márquez, detalló que la Ventanilla Digital de Inversiones se desarrolló en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y es una plataforma que concentra 61 trámites especializados relacionados con las distintas etapas de una empresa, lo que da mayor certeza, transparencia y facilidades a quienes desean invertir en Aguascalientes.

“Esta ventanilla permite a las empresas realizar sus gestiones de manera ágil, clara y completamente digital, las 24 horas del día. Como gobierno, nos corresponde facilitar el camino con procesos sencillos, claros y transparentes, por eso en esta administración impulsamos una agenda digital para poner al ciudadano al centro y hacer más sencillos los trámites en Aguascalientes”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que esta plataforma representa un paso decisivo para consolidar a Aguascalientes como un destino competitivo y confiable para la inversión, ya que la digitalización de procesos permite agilizar la toma de decisiones de las empresas y fortalece la confianza en el entorno económico de la entidad.

“Con la creación de esta ventanilla estamos siendo pioneros a nivel nacional en la simplificación y facilitación de trámites para las nuevas inversiones o para los trámites que requieren las expansiones o inversiones en el estado, y eso es un reflejo de lo que es Aguascalientes, porque Aguascalientes es líder, Aguascalientes está unido, Aguascalientes busca soluciones para toda la gente que trabaja y que se esfuerza”, expresó.

Manuel Gerardo Flores Romero, coordinador del Programa de Política Regulatoria para Latinoamérica de la OCDE, entregó un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su voluntad política para crear la Ventanilla Digital de Inversiones, así como por los avances que registra Aguascalientes en mejora regulatoria, simplificación administrativa y digitalización.

“Los trámites de la ventanilla traerán una reducción en tiempos, y ahora ustedes como punta de lanza en Latinoamérica, que ahora lo son con esta ventanilla, tienen que dejar de pensar en trámites individuales y tienen que pensar en la cadena de trámites, y aquí la reducción en tiempos fue del 49 por ciento, la mitad del tiempo, lo que implica un ahorro de casi mil 190 días en promedio”, subrayó.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Ficotrece, también estuvo Conchita Miranda, directora del Comité Promotor de Inversiones.