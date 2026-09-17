México no Será Colonia ni Protectorado de Nadie; no se Doblega, no se Arrodilla y Nunca se Vende: Presidenta Claudia Sheinbaum

En Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México

“Desfilaron ante el pueblo de México 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional, 99 charros, 38 niños, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 6 aeronaves de la Guardia Nacional, 8 aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes, 26 águilas. Sin novedad”, informó a la Presidenta el subsecretario de la Defensa Nacional y general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López.

Ciudad de México.- En el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia, la Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie, ya que es una nación que no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende.

“Es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía, y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida, porque aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador, tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la independencia, porque en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, nació algo que ha acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos: la convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días.

“El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México, significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende. ¡Que viva la Independencia! ¡Que viva la soberanía! ¡Que por siempre viva México!”, puntualizó desde el Zócalo de la Ciudad de México.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que en este desfile se aprecia la fortaleza de las instituciones armadas y su permanente unión con la sociedad mexicana, además de que recuerda que la verdadera fortaleza de la nación reside en su gente, en las Fuerzas Armadas, en la entrega y espíritu de unidad que distingue a los mexicanos. Además, informó que la columna del desfile está integrada por cerca de 16 mil efectivos, entre generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería, así como por más de 500 vehículos, 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional y 15 paracaidistas.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que esta fecha marca la gran génesis de la nación y de sus instituciones, por ello la Marina Armada de México actúa para servir y proteger los intereses supremos de la patria, su soberanía, su independencia, su integridad territorial, y su capacidad para tomar sus propias decisiones, por lo que marinos y soldados están siempre listos para defender la patria para que esta nación siempre decida su futuro.

Como parte del Desfile Cívico Militar, 15 paracaidistas: 10 hombres y 5 mujeres, realizaron el salto libre acrobático “Guerreros Águila” desde un helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional, además fue proyectado el video “Historia del Desfile Militar conmemorativo de la Independencia de México”. Además, participaron los contingentes “Justicia y Paz” bajo el mando del comandante de la Guardia Nacional y conformado por la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI); “Centinelas de la Nación”, integrado por las fuerzas de combate del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; “Crisol de Patriotas”, que representó a la Universidad de Defensa Nacional; “Desarrollo Nacional”, conformado por el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles; “Fraternidad Solidaria”, integrado por el Agrupamiento y Batallón de Atención a Emergencias dedicado a la aplicación del Plan DN-III-E y de ayuda humanitaria, así como “Raíces de Honor”, que rindió honor a las tradiciones ecuestres de México.

El subsecretario de la Defensa Nacional y general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, comandante de la columna del desfile militar, rindió el parte de novedades correspondiente a la Presidenta de México.

“Le informo que desfilaron ante el pueblo de México 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional, 99 charros, 38 niños, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 6 aeronaves de la Guardia Nacional, 8 aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes, 26 águilas. Sin novedad”, notificó.