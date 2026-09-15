Tere Jiménez Impulsa el Deshilado Como Tradición y Oportunidad Para Emprender

“Vamos a Hacer muy Famosos los Deshilados Porque es un Arte”

100 personas recibirán capacitación gratuita, materiales y apoyo económico para aprender y fortalecer esta técnica artesanal. El objetivo es preservar el legado del deshilado y abrir nuevas oportunidades de autoempleo para quienes mantienen viva esta tradición de Aguascalientes.

La gobernadora Tere Jiménez puso en marcha el programa Impulso al Deshilado, una iniciativa que busca mantener viva una de las tradiciones más representativas de Aguascalientes y, al mismo tiempo, convertir este talento artesanal en una oportunidad para emprender y generar ingresos.

A través del programa, las y los participantes recibirán capacitación, materiales y apoyo para fortalecer sus habilidades, crear productos que respondan a las nuevas tendencias y encontrar espacios para comercializarlos, de manera que el deshilado continúe pasando de generación en generación y también represente una alternativa de desarrollo para quienes lo elaboran.

Tere Jiménez destacó que conservar las tradiciones es también mantener viva la identidad que distingue a Aguascalientes ante México y el mundo, por lo que refrendó su compromiso de abrir nuevas oportunidades para que el deshilado siga vigente y llegue a nuevos públicos.

“Yo estoy enamorada de los deshilados y es ahora cuando tenemos que ponernos a trabajar. Vamos a hacer muy famosos los deshilados porque es un arte; no cualquier persona tiene la paciencia de sentarse a deshilar y no podemos perder esta tradición mexicana”, sostuvo.

La gobernadora llamó a darle un nuevo impulso a esta actividad, hacerla más visible y generar nuevos espacios para que las manos artesanas de Aguascalientes puedan encontrar en ella también una oportunidad para salir adelante.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, explicó que el programa busca unir tradición y emprendimiento, al brindar herramientas para que este conocimiento artesanal pueda convertirse en productos con mayor valor y nuevas posibilidades de comercialización.

Detalló que en esta primera etapa se beneficiará a 100 personas, quienes recibirán capacitación, kits de materiales y apoyo económico para fortalecer sus habilidades y contar con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo.

Por su parte, Eva Yolanda García Villanueva, empresaria de la tienda “Deshilada”, destacó la importancia de adaptar esta tradición a nuevos diseños y acercarla a otros públicos, además de generar oportunidades para quienes participan en el programa.

“Estamos llevando el deshilado a la moda actual para que siga existiendo y se conserve este legado de Aguascalientes; nosotros compraremos lo que realicen con los kits para apoyarlas”, señaló.

En el evento que se realizó en las instalaciones del Ficotrece, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; Mayra Gabriela de la Riva, presidenta de la Administración de Plaza Vestir; y Auxilio Martínez González, capacitadora de Calvillo.