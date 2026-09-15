Tere Jiménez Fortalece la Seguridad con Nuevos Oficiales y más Infraestructura en la Universidad de la Policía

Entrega la Casa Táctica de la Unpol

Un total de 72 nuevos policías se integrarán a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como policías de proximidad y policías penitenciarios. La Casa Táctica es un espacio para la preparación, capacitación y profesionalización permanente de los cuerpos de seguridad. Su trabajo va a contribuir a que sigamos siendo un lugar de paz y de progreso: Tere Jiménez a las y los graduados.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de graduación de 72 nuevos policías de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), quienes se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como policías de proximidad y policías penitenciarios.

Además, la gobernadora entregó la Casa Táctica de la Unpol y supervisó los trabajos que continúan para ampliar y fortalecer este espacio destinado a la preparación, capacitación y profesionalización permanente de los cuerpos de seguridad de Aguascalientes.

La gobernadora destacó la importancia de invertir tanto en la formación de mujeres y hombres dedicados a proteger a las familias de Aguascalientes como en espacios que les permitan desarrollar sus capacidades de manera práctica y especializada para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“A quienes hoy se integran a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les convoco a iniciar cada jornada con la mirada puesta en que su trabajo va a contribuir a que sigamos siendo un lugar de paz y de progreso; siempre aspiren a ser los mejores; para ser la mejor Policía de México, siempre tengan mente de vencedores”, les dijo la gobernadora a las y los egresados.

En su mensaje, Tere Jiménez precisó que ya son 1,200 los policías egresados de la Unpol y que el presupuesto destinado a equipamiento en seguridad ha crecido en más de 185 por ciento en la actual administración estatal.

“Los resultados del esfuerzo que hemos hecho estos cuatro años juntos, se notan: Aguascalientes es uno de los tres estados más seguros de México, al pasar del cuarto al tercer lugar en percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública”, subrayó

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que con la incorporación de los 72 nuevos oficiales, 45 mujeres y 27 hombres, se fortalece el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad pública y del sistema penitenciario, al contar con personal preparado con conocimientos, habilidades y competencias acordes con las necesidades operativas actuales.

“Estos nuevos elementos se suman a la Fuerza del Gigante para que Aguascalientes siga distinguiéndose como uno de los mejores estados en el tema de la seguridad pública, el tercero a nivel nacional, y que todo tiene que ver desde la formación inicial que hoy culminan nuestros nuevos policías; con ello incrementamos el estado de fuerza con policías más profesionales”, sostuvo.

Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado, detalló que la primera etapa de la Casa Táctica cuenta con espacios cerrados y al aire libre, diseñados para desarrollar simulaciones de intervención policial, rescates y ejercicios de enfrentamiento, entre otras prácticas que permitirán a cadetes y policías en activo fortalecer sus habilidades operativas en escenarios controlados.

Asimismo, explicó que la segunda etapa contempla la construcción de un espacio especializado para prácticas tácticas con fuego real y pruebas balísticas, diseñado bajo los estándares de seguridad y control requeridos para este tipo de entrenamiento.

Cecilia Pacheco Rangel, rectora de la Unpol, subrayó que, con estas acciones, la universidad se consolida como una institución fundamental para la formación inicial, capacitación, actualización y profesionalización del personal de seguridad pública y justicia, con una oferta académica que abarca sus cuatro escuelas y programas de formación inicial, educación superior, capacitación continua y especializada.

A nombre de las y los egresados, María José González Rangel y José Antonio Montañez Serna agradecieron a sus padres, maestros y autoridades la oportunidad de formarse como policías para servir a la sociedad.

“Gracias también a nuestra gobernadora Tere Jiménez por el apoyo y su compromiso con la formación de quienes hoy tenemos la responsabilidad de servir y proteger a nuestra sociedad; y gracias a la Unpol por brindarnos las herramientas y los conocimientos necesarios para enfrentar los retos que vienen”, dijeron.

En el evento que se realizó en las instalaciones de la Unpol, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Públical del H. Congreso del Estado; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; J. Inés Méléndez Estrada, jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; José Franco Muñoz, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.