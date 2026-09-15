“Vivienda Para el Bienestar Beneficiará a 12 Millones de Familias en el Sexenio”

Significa Cerca de 1.2% del PIB Anual en Inversión: Presidenta

A la fecha, del Infonavit, Conavi y Fovissste hay 277 mil viviendas en obra y 89 mil asignadas, lo que representa un avance del 37 por ciento de la meta de 1.8 millones de viviendas: Sedatu. En mejoramiento de vivienda se tiene un avance del 40%; en escrituración, del 34% y el INSUS, 11% de avance de lotes escriturados. Infonavit puntualizó que la cartera vencida ha disminuido 2 puntos porcentuales, al pasar de 29% a 27% con corte a agosto de 2026.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias en el sexenio otorgándoles el derecho a tener una vivienda digna, lo cual representa una inversión anual cercana al 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima la generación de alrededor de 2.4 millones de empleos asociados a 667 mil viviendas contratadas a la fecha.

“Es decir, 12 millones de familias van a ser beneficiadas por todo el Programa de Vivienda en el sexenio y significa cerca de 1.2 por ciento del PIB anual de inversión. Y, por supuesto, los empleos que genera. Si consideramos que cada vivienda genera alrededor de 4 empleos y ya se contrataron 600 mil viviendas, pues entonces son 2.4 millones de empleos asociados a lo que se contrató de viviendas y que muchas de ellas ya están en construcción”. “Entonces, es buenísimo este programa por donde se vea. Pero, sobre todo, lo más importante: se da acceso a lo que nosotros consideramos un derecho, que es una vivienda digna”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que este programa ayuda a todo el país ya que genera desarrollo en diferentes regiones y recupera la esencia de instituciones como el Infonavit, que regresa a su origen de darle vivienda a las y los trabajadores. “Nosotros recuperamos la esencia de que hay derechos del pueblo. ¿Qué quiere decir derecho? Que todos tenemos derecho al bienestar y el bienestar es tener lo indispensable”, agregó.

Resaltó que con Vivienda para el Bienestar ha crecido la vivienda pública y además se ha impulsado la construcción de viviendas por parte de privados a precios más accesibles.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que las 667 mil viviendas contratadas que se distribuyen en 766 proyectos en todo el país, de las que 277 mil viviendas están en obra del Infonavit, Conavi y Fovissste, en tanto que 89 mil ya fueron asignadas, lo que representa un avance del 37 por ciento de la meta de 1.8 millones de viviendas, con una inversión acumulada de 75.9 mil millones de pesos.

En mejoramiento de vivienda se tiene un avance del 40 por ciento, lo que representa 717 mil apoyos de una meta de 1.8 millones; en escrituras, un avance del 34 por ciento, es decir 337 mil de la meta de 1 millón; mientras que el INSUS ha regularizado 76 mil lotes y hay 714 mil en proceso de escrituración. Además, se realizaron 5.1 millones de mejoramientos de condiciones de créditos e Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal otorgarán 2.2 millones de créditos tradicionales de vivienda.

Informó que, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ya se tienen contratadas 148 mil viviendas (76 mil en obra), lo que representa un avance del 30 por ciento de la meta de 500 mil y ha entregado 127 mil apoyos de mejoramiento, es decir 47 por ciento de avance de la meta de 300 mil, con una inversión de 5 mil 680 mdp.

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Jabnely Maldonado Meza, destacó que, como parte de la recuperación de la capacidad de construcción de esta dependencia, fue colocada la primera piedra del Conjunto Habitacional Carmen Serdán con 512 viviendas en Puebla, además de que ya se tiene una reserva territorial de 51.7 hectáreas. Informó que se ha beneficiado a 321 mil 210 familias con la condonación, descuentos, reestructura y liquidación de créditos impagables, lo que representa un avance del 80 por ciento de la meta de 400 mil.

Explicó que 78 mil 790 familias se ven beneficiadas con la reestructura de UMA a pesos para los créditos más deteriorados, con lo que el pago queda en pesos y con una tasa de interés fija del 9 por ciento. Además, en relación con el programa de crédito, en dos años el FOVISSSTE ha entregado 59 mil 434 créditos con una inversión social de 66 mil 47 mdp y monto promedio de crédito de 1.1 mdp, mientras que con el Crédito FOVISSSTE Mujeres se ha beneficiado a 16 mil 171 mujeres con una inversión de 19 mil 044.2 mdp. Asimismo, para dar certeza jurídica se han realizado 82 mil 528 cancelaciones de hipoteca y se han entregado 41 mil 686 escrituras.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, señaló que se tienen contratadas cerca de 533 mil viviendas de las que 223 mil 359 están en obra y la meta es que en diciembre haya 167 mil más; además se han colocado 37 mil 407 viviendas. Por su parte, fueron reestructurados 4 millones 856 mil créditos impagables: 536 mil fueron liquidados y 4 millones 320 mil recibieron reducciones de montos y de tasas de interés, así como pagos mensuales fijos.

Puntualizó que la cartera vencida del Infonavit ha disminuido en 2 por ciento, ya que en septiembre de 2024 ascendía a 608 mil millones de pesos (mdp), mientras que en agosto de 2026 se ubicó en 597 mil mdp.

Detalló que, al cierre de julio, se han colocado 673 mil 586 créditos hipotecarios con una derrama económica de 610 mil 882 mdp; en cuanto a Mejoravit se han entregado 564 mil 511 créditos con una derrama de 41 mil 574 mdp. Sobre cancelación de hipotecas, informó que al cierre de agosto se han liberado 253 mil 783 hipotecas y se han entregado 61 mil 881 escrituras.

Mientras que en lo que va de la administración de la Presidenta se han entregado 1.3 millones de créditos hipotecarios y de Mejoravit, además de que se invierten 54 mil 391 mdp en Vivienda para el Bienestar, lo que en suma da una derrama económica total de 735 mil mdp.