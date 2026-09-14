Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Ceremonia del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Desde el Altar a la Patria

Ciudad de México.- Desde el Altar a la Patria, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, donde realizó el pase de lista correspondiente y entregó espadines a seis jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar.

“Les comparto el Acto Cívico del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en defensa de la patria frente a la intervención estadounidense”, publicó en sus redes sociales.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, señaló que el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec recuerda que a la patria se le honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende, ya que además es un mandato constitucional; por ello puntualizó que México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla.

“Las instituciones armadas nacionales le reiteramos a usted, como nuestra Presidenta y Comandanta Suprema, que bajo su guía seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”, agregó.

El cadete de cuarto año, Helios Daniel Chávez Manríquez, afirmó que el sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec no fue en vano, ya que los cadetes formados en el Heroico Colegio Militar son herederos de los ideales de patriotismo y, a nombre de la juventud militar, refrendó el compromiso con la Presidenta para prepararse todos los días para responder con eficacia a las exigencias de la profesión, cuando se incorporen a las Fuerzas Armadas de México.

Las y los cadetes del Heroico Colegio Militar que recibieron espadín como uno de los más elevados ejemplos de sacrificio, valor y lealtad a México son: Xóchitl Ortiz García, Carlos Jesús Amador González, Jocelyn García Vázquez, Uriel Sandoval Isidro, Ángel Alexia Rico Jusacamea y José Luis Alarcón Piña.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas concluyó la conmemoración con la colocación de una ofrenda floral y encabezó la Guardia de Honor en memoria de los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.