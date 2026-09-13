La Ribera nos Recibió con Mucho Cariño y nos Regaló una Jornada muy Especial

Familias de San Francisco de los Romo se dieron el tiempo de acercarse con sus perritos y gatitos para aprovechar los servicios gratuitos de nuestra Caravana de Salud Canina y Felina.
Durante esta jornada brindamos atención veterinaria, esterilizaciones, vacunación, estética, ultrasonidos, desparasitación y orientación, sumando 536 acciones gratuitas para el cuidado de los animales de compañía.
Gracias a todas las personas que se acercaron por la confianza y por hacer de esta jornada un encuentro tan bonito.
Seguiremos recorriendo Aguascalientes para llevar estos servicios a más familias y municipios.
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