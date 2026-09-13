Cambios en Urbanos Este Domingo por Medio Maratón Radio Grupo

Los camiones urbanos tendrán cambios en su recorrido este domingo 13 de septiembre por el desarrollo del Medio Maratón Radio Grupo.

Las rutas que tendrán modificaciones en su trayecto serán la 4, 6, 10 N, 11, 16, 18, 19, 20 N, 20 S, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 38, 40 N, 40 S, 41 Ala, 41 Penal, 45 y 53, desde su primera salida del domingo, hasta que los agentes de vialidad abran las calles a la circulación vehicular.

Durante los cierres, las unidades tomarán como rutas alternas las calles Tercer Anillo norte, Segundo Anillo, Salida a Zacatecas, Primer Anillo oriente y bulevar Juan Pablo II.

Las calles cerradas serán bulevar Colosio, avenidas Miguel de la Madrid y Universidad, así como Primer Anillo en sus tramos norte y poniente; los conductores de los camiones urbanos tienen la instrucción de seguir las indicaciones de los agentes de vialidad.