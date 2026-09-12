Tere Jiménez Inaugura la Feria de la Uva; 230 Uniformados Participarán en el Operativo de Seguridad

La Seguridad de las Familias y Visitantes Como Prioridad

Se contemplan 150 elementos operativos en las fronteras del estado y 80 en el perímetro de la Feria de la Uva. Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país, nuestra estrategia es preventiva: Tere Jiménez. La entidad se encuentra entre los cinco principales productores de uva del país y cuenta actualmente con más de 200 etiquetas de vino.

Con la seguridad de las familias y visitantes como prioridad, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la presentación del operativo especial que acompañará la Feria de la Uva 2026, para posteriormente inaugurar oficialmente esta celebración que durante tres días reunirá vino, gastronomía, música, cultura y entretenimiento.

La gobernadora destacó que el objetivo es que las familias y quienes visiten Aguascalientes puedan disfrutar de cada una de las actividades con tranquilidad, al tiempo que se fortalece la promoción turística de la entidad.

“Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros de México. Las más recientes encuestas nacionales de percepción sobre seguridad pública del Inegi señalan que estamos en los tres primeros lugares nacionales en percepción de seguridad, con un 59 por ciento. Este esfuerzo permanente nos permite realizar eventos como la segunda edición de la Feria de la Uva en un clima de paz social y tranquilidad. Pusimos en marcha un operativo especial con la participación del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las Policías Municipales para que nuestros visitantes puedan disfrutar la oferta turística de las más de 20 vinícolas y 24 viñedos que integran la Ruta del Vino. En los 31 eventos de las vendimias, la Policía Turística realizará labores de vigilancia a pie, así como de acompañamiento en las rutas de acceso y salida. Nuestra estrategia es preventiva. Queremos que haya cero incidentes”, indicó la gobernadora.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, explicó que el operativo se realiza en coordinación entre los tres niveles de gobierno y diversas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado, Policías Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La estrategia contempla 230 elementos operativos, 150 de los cuales vigilarán las fronteras del estado y el resto se desplegará en el perímetro de la Feria de la Uva. También se contemplan 29 binomios caninos, 50 grupos motorizados, 20 vehículos, 10 elementos a caballo, una aeronave, cuatro drones y un equipo antidrón, además de videovigilancia mediante postes de monitoreo, comisarías móviles, torres de vigilancia Sky Watch y puntos seguros.

También participarán efectivos de la Policía Rosa, Bomberos, Protección Civil y personal de los servicios de emergencia, mientras que el C5i mantendrá vigilancia permanente en los principales puntos de acceso y sedes de los eventos. A ello se sumará el uso de las aplicaciones 911 Aguascalientes y Emergencia Carretera, como herramientas de apoyo para visitantes y familias.

Con las condiciones de seguridad listas, la explanada de la Cava Domecq se convirtió en el escenario para inaugurar oficialmente la segunda edición de la Feria de la Uva, una celebración que pone en el centro la tradición vitivinícola de Aguascalientes y todo lo que se ha construido alrededor de ella.

Durante la inauguración, Tere Jiménez destacó que Aguascalientes se encuentra entre los cinco principales productores de uva del país y cuenta actualmente con más de 200 etiquetas de vino, además de una industria que combina producción, gastronomía, turismo, cultura e innovación.

“Cada una de estas actividades de la Feria de la Uva lleva este esfuerzo convertido en alegría, música, sana convivencia y el deseo de seguir creciendo en esta industria que tiene mucho futuro en Aguascalientes”, señaló la gobernadora.

Tere Jiménez también recordó la historia de la vitivinicultura local y rindió un homenaje póstumo a Nazario Ortiz Garza, empresario y visionario que hace 72 años impulsó la primera feria de la vendimia en Aguascalientes y contribuyó al desarrollo de la industria vinícola de la entidad.

A nombre de Nazario Ortiz Garza, su bisnieto, Gerónimo Ortiz Camarena, destacó la importancia de mantener viva esta tradición.

“Me llena de orgullo ver esta tradición viva, y felicito a la gobernadora Tere Jiménez por apoyar y fortalecer nuestra tradición vitivinícola, y gracias por reconocer a quienes sembraron las raíces de este camino”, expresó.

Durante el acto inaugural también se entregaron reconocimientos a empresas y productores que han contribuido al crecimiento de la industria vitivinícola y enoturística de Aguascalientes.

Los galardones fueron para Casa Leal, Vinícola Santa Elena, Casa de Quesada, Vinícola El Secreto, Navegantes y de manera póstuma a Carlos Salas Luján.

La Feria de la Uva 2026 se realizará del 11 al 13 de septiembre, en un horario de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, con actividades para toda la familia y una amplia oferta para conocer y disfrutar la riqueza vitivinícola y gastronómica de Aguascalientes.

Y para quienes buscan música y diversión, la cartelera tiene dos grandes protagonistas: Río Roma, que se presentará este viernes a las 9:30 de la noche en el Foro Vid, y Benny Ibarra, quien llegará al mismo escenario el sábado a la misma hora. Ambos conciertos serán gratuitos.

En el evento, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Alfonso Rubalcava Jiménez, diputado federal; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado; Francisco Javier Mendoza López, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes; Marisela Acosta Herrera, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo (Canaco Servytur).