Programas Para el Bienestar en México, Únicos en el Mundo: Presidenta Claudia Sheinbaum

En Campeche hay 385 mil 811 Beneficiarios

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que la inversión en Programas para el Bienestar en Campeche es de 8 mil 478 mdp. El pueblo de Campeche avaló la iniciativa de reforma que envió la Jefa del Ejecutivo Federal para que quienes aspiren a alguna gubernatura o a la Presidencia de la República solo tengan la nacionalidad mexicana. Anunció que los recorridos “Honestidad y Resultados” concluirán el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

Campeche, Campeche.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que los Programas para el Bienestar del Gobierno de México son únicos en el mundo e informó que en Campeche benefician a 385 mil 811 personas con una inversión de 8 mil 478 millones de pesos.

“El presupuesto se le regresa al pueblo. ¿De qué manera? En obra pública y en los Programas de Bienestar, únicos en México. Ningún país del mundo tiene los Programas del Bienestar. Solo en México por Constitución, si llegas a los 65 años: Pensión Universal para el Adulto Mayor y cada año tiene que aumentar con la inflación”, indicó desde la Concha Acústica del Parque San Román en la capital de Campeche.

La mandataria detalló que en la entidad los beneficiarios se distribuyeron en los siguientes Programas para el Bienestar: 92 mil 745 de la Pensión para Adultos Mayores, 23 mil 984 de la Pensión para Personas con Discapacidad, 11 mil 410 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 34 mil 249 de la beca Benito Juárez, 19 mil 202 de Sembrando Vida, 35 mil 25 de Fertilizantes Gratuitos, 22 mil 897 de Producción para el Bienestar, 627 escuelas de Educación Básica y 43 de Educación Media Superior de La Escuela es Nuestra; además de la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, la beca Rita Cetina para uniformes y útiles en primaria, la beca Rita Cetina para secundaria, y en Campeche, la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior.

En obra pública destacó la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Tren Ligero de Campeche, el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Macuspana-Escárcega y los Caminos Artesanales para las comunidades indígenas.

Además de la rehabilitación del ramal a Palizada, la construcción de un Acueducto para llevar mil 300 litros por segundo a Campeche, la construcción de 27 mil 450 Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 47 mil 872 familias y la edificación de más escuelas preparatorias “Margarita Maza”.

En infraestructura hospitalaria resaltó la construcción del nuevo Hospital “Dra. María del Socorro” en Ciudad del Carmen; la inauguración del Centro de Salud “El Naranjo”, en Candelaria; la rehabilitación del Hospital de Gineco-Pediatría y anunció la construcción de 186 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud. Además, la inauguración de la Planta de Pasteurización de Leche, la entrega directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) a 242 comunidades, la construcción de 14 Centros LIBRE para mujeres, así como la edificación de un nuevo Centro Deportivo de México Imparable y cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Informó que en las últimas dos semanas ha visitado 15 estados de la República como parte de los recorridos “Honestidad y Resultados”, que concluirán el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

Tras realizar una consulta a mano alzada, el pueblo de Campeche también aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma constitucional que la Jefa del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión para que las y los futuros gobernadores, así como aquellos que aspiren a la presidencia de México solo tengan una nacionalidad y juren a una sola bandera: la de México.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció y agradeció a la Presidenta por impulsar los Programas para el Bienestar como amor convertido en política pública y confió que esas políticas públicas se conviertan en derechos y esos derechos en justicia social.