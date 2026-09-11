Aguascalientes Impulsa un Campo Innovador; la Crianza de Ranas Toro Abre Nuevas Oportunidades

Producen Entre 15 mil y 20 mil Ranas al año

Las ancas de rana son muy apreciadas por chefs y restaurantes. La UAA y la UNAM también requieren ranas para fines académicos y científicos. La ranicultura es una actividad amigable con el medioambiente por su constante reciclaje de agua.

Cuando Lidia López Tello decidió apostar por la crianza de ranas toro, sabía que estaba entrando a un terreno poco explorado. Hace 10 años, comenzó a capacitarse dentro y fuera de Aguascalientes, e incluso viajó al extranjero para aprender sobre una actividad que poco a poco se convirtió en su forma de vida: la ranicultura.

Hoy, en su invernadero Rana Toro del Potrero, ubicado en la comunidad El Potrero de los López, en Calvillo, Lidia produce entre 15 mil y 20 mil ranas al año.

“Y todas se venden. Nuestro principal mercado son los restaurantes; también nos solicitan ranas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para sus clases”, cuenta Lidia.

Las codiciadas ancas de rana llegan a las mesas de distintos establecimientos, mientras que otros ejemplares tienen un destino diferente: apoyar la enseñanza y la investigación científica.

Pero esta historia no solo habla de innovación y de la gran diversidad de actividades productivas que ofrece el campo, también demuestra que producir de manera responsable con el medio ambiente sí es posible.

En la crianza de ranas, el agua se reutiliza varias veces y, al finalizar el proceso, se aprovecha para el riego de parcelas debido a su alto contenido de nutrientes. Así, un recurso que podría desperdiciarse vuelve a la tierra y contribuye a otros procesos productivos.

Para fortalecer este proyecto, recientemente la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) entregó a Lidia equipamiento que le permite mejorar el almacenamiento de agua y optimizar las labores de limpieza.

“El talento y la creatividad de nuestros productores y productoras no tienen límites; por eso, vamos a seguir acompañándolos en sus proyectos, porque el campo no solo es agricultura y ganadería, sino también las nuevas oportunidades que ellos mismos están creando para hacer del campo un sector más fuerte, productivo y competitivo”, destacó Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae.

La historia de Lidia demuestra que el campo de Aguascalientes tiene muchas formas de crecer. Entre parcelas, invernaderos y nuevas ideas, productores y productoras hoy encuentran caminos distintos para aprovechar sus recursos, generar ingresos y mantener vivo el espíritu emprendedor de las comunidades rurales.

Quienes deseen hacer algún pedido o conocer más información acerca de este proyecto, pueden comunicarse al WhatsApp 495-103-33-58; o bien, visitar directamente el invernadero Rana Toro del Potrero en la comunidad El Potrero de los López, en Calvillo.