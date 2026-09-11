Vuelca y se Incendia Tractocamión

En la Autopista Guadalajara-Colima

Por Jorge Martínez

Un tractocamión volcó y posteriormente se incendió este jueves sobre la Autopista Guadalajara-Colima, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia a la altura del kilómetro 68, en el municipio de Sayula.

El accidente ocurrió en el sentido hacia Colima. Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Sayula y del estado de Jalisco acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores necesarias para controlar el incendio.

Hasta el cierre de esta edición se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas como consecuencia del accidente, por lo que las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación en el lugar.

La presencia del vehículo volcado y las maniobras de los cuerpos de emergencia generaron afectaciones a la circulación en este tramo carretero.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, disminuir la velocidad al aproximarse a la zona y atender las indicaciones del personal que trabaja en la atención del percance.