Tlaquepaque Dona dos Predios al Gobierno del Estado Predios Ubicados en las Colonias Lomas del Cuatro y San Martín de las Flores

Para Construir Preparatorias

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque donó dos predios al gobierno del Estado para la construcción de escuelas preparatorias.

La donación será a favor de la Secretaría de Educación del gobierno de Jalisco con la finalidad de que dichos inmuebles sean destinados a la construcción y operación de dos planteles de educación media superior en las colonias Lomas del Cuatro y San Martín de las Flores, dictamen que fue aprobado tras la presentación de dicha propuesta por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez.

En uno de los planteles se contempla la construcción de tres aulas y una cancha deportiva, el que se ubicará en Arboledas de San Martín, en la delegación San Martín de las Flores.

El segundo predio que se construirá en Lomas del Cuatro, en el Cerro del Cuatro, actualmente se encuentra en proceso de regularización jurídica con el objetivo de concretar posteriormente la donación del predio y avanzar en la construcción.

Lo anterior se desarrolló mediante sesión de cabildo en la que también se aprobó la conformación del atlas municipal de riesgo de violencia contra las mujeres, con lo que trascendió, se pretende fortalecer las estrategias de prevención y atención de la violencia contra la mujer y los niños.

Dicha herramienta, según se dijo, permitiría contar con la información generada por distintas dependencias municipales y georreferenciada mediante estadísticas y mapas para identificar las zonas donde se presentan mayores factores de riesgo.

El atlas de riesgo estará como un micrositio dentro del portal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para poder ser consultado.