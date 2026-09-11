Detienen a Siete Personas por Portar Documentos Vehiculares Falsos

En Menos de un mes

Por Jorge Martínez

Siete personas han sido detenidas en Jalisco, en menos de un mes, luego de ser sorprendidas con licencias de conducir falsas o permisos de circulación apócrifos, una práctica que, además de poner en riesgo a los automovilistas, puede derivar en consecuencias penales.

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, informó que las intervenciones forman parte de las acciones para detectar documentación irregular utilizada por conductores para acreditar su autorización para circular.

El funcionario recordó que presentar o utilizar documentos falsificados constituye un delito y puede alcanzar una pena de hasta seis años de prisión, por lo que recomendó a los ciudadanos no recurrir a mecanismos alternativos para obtener permisos o licencias.

Hernández advirtió que el problema no termina con una posible detención. Un conductor que utiliza documentación apócrifa también puede quedar en una situación de desventaja si participa en un accidente o en algún otro hecho de tránsito, debido a que podría enfrentar dificultades para acreditar que cuenta con los documentos requeridos.

La situación también puede tener repercusiones económicas para los propietarios de vehículos, particularmente cuando necesitan realizar trámites, acreditar la legalidad de su documentación o responder ante alguna autoridad después de un percance.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad del Estado exhortó a los automovilistas a realizar cualquier trámite únicamente mediante los canales oficiales y verificar la autenticidad de los documentos que reciben.

La dependencia también pidió evitar a los llamados “coyotes” o gestores que ofrecen conseguir licencias, permisos de circulación y otros documentos vehiculares de manera rápida o fuera de los procedimientos establecidos.

Las autoridades insistieron en que obtener un documento mediante estas vías no exime al usuario de responsabilidad, incluso si asegura haber desconocido que se trataba de una falsificación.