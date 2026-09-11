Analizan Impacto de Airbnb en el Acceso a la Vivienda en Jalisco

Buscan Regular Alojamientos de Corta Estancia

En la Entidad se Reportaron Alrededor de 6 mil 400 Alojamientos en Guadalajara, 3 mil en Zapopan y 10 mil 500 en Puerto Vallarta

Por Rafael Hernández Guízar

El impacto de los alojamientos de corta estancia en el acceso a la vivienda y la transformación de las ciudades fue analizado en el Congreso de Jalisco durante la rueda de prensa “Gol de Airbnb: Así es como la plataforma expande su negocio en México”, impulsada por la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero, con la presentación de una investigación periodística de Andrés De La Peña, publicada por Quinto Elemento Lab.

La investigación, realizada con datos de alojamientos publicados en Airbnb entre julio y septiembre de 2025, identificó una concentración importante en municipios turísticos y ciudades con zonas de valor histórico; en Jalisco, se reportaron alrededor de 6 mil 400 alojamientos en Guadalajara, 3 mil en Zapopan y 10 mil 500 en Puerto Vallarta.

También se expuso que 73.5 por ciento de los alojamientos en México son casas completas, mientras que el 80 por ciento de los anfitriones cuenta con uno o dos alojamientos; sin embargo, los anfitriones comerciales concentran una parte importante de los alojamientos, lo que, de acuerdo con la investigación, muestra una concentración del mercado en determinados actores.

Durante la presentación se señaló que el crecimiento de este modelo debe analizarse también desde el derecho a la vivienda y a la ciudad, debido a fenómenos como la especulación y el desplazamiento que pueden presentarse en determinadas zonas; la diputada Mariana Casillas destacó que la discusión forma parte del trabajo legislativo que se ha impulsado sobre el derecho a la vivienda y la construcción de las ciudades.

Añadió, que avanza una iniciativa para regular los alojamientos de corta estancia, que contempla limitar su operación a 180 noches al año, establecer cinco años de antigüedad de los inmuebles y contar con registros y requisitos como certificados de habitabilidad.

RECUADRO

Busca Impulsar Conciencia Sobre Cuidados Paluiativos

Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, que preside el legislador de Hagamos Enrique Velázquez González, avaló el dictamen que declara el día 16 de octubre de cada año como “Día Estatal de Cuidados Paliativos Pediátricos”, con el propósito de sumarse a la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos y generar conciencia sobre la importancia de garantizar una atención integral, humana y con enfoque de derechos para niñas, niños y adolescentes que enfrentan enfermedades graves o terminales.

La fecha busca visibilizar la importancia de los cuidados paliativos como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los pacientes y brindar acompañamiento a sus familias durante el proceso de enfermedad, mediante atención médica, apoyo psicológico y trabajo social. Con esta conmemoración se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de ofrecer acompañamiento digno tanto a los pacientes como a sus familias.

Además, se exhortará a los titulares de las dependencias e instituciones públicas y privadas del sector salud en la Entidad, los organismos constitucionales autónomos a los 125 ayuntamientos del Estado, a establecer las estrategias y acciones que resulten conducentes para que cada año sea conmemorada esta fecha.

Las y los legisladores integrantes de este cuerpo parlamentario también aprobaron la convocatoria y las bases para el Parlamento Infantil 2026, que este año tendrá como tema central “La vida frente a la pantalla: ¿cómo convivir mejor con la tecnología sin descuidar nuestra salud, el juego y la amistad?”. Las niñas y niños interesados podrán inscribirse, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 9 de octubre, a través de la página oficial del Congreso del Estado.

Como parte del proceso, deberán presentar un video de entre dos y tres minutos en el que compartan su opinión y experiencias sobre el uso de la tecnología. Entre los temas sugeridos se encuentran el tiempo frente a las pantallas y el descanso, la convivencia y amistad real y virtual, las reglas para un uso saludable de los dispositivos, así como la privacidad y los riesgos de interactuar con desconocidos en internet.

El Parlamento Infantil 2026 se realizará el próximo 30 de octubre, en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, como un espacio para que niñas y niños expresen sus ideas y propuestas sobre el impacto de la tecnología en su vida cotidiana.

Participaron en esta reunión de trabajo la y el legislador Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y Cesar Octavio Madrigal./Rafael Hernández Guízar/Página 24