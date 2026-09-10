Celebra las Fiestas Patrias con más de 40 Platillos muy Mexicanos

Este 12, 13 y 14 de septiembre, disfruta en familia del Festival Sabores Patrios 2026, donde 11 cocineras de Aguascalientes prepararán más de 40 platillos, bebidas y postres tradicionales para celebrar a México a través de sus sabores.

Habrá para todos los gustos: pozole verde y rojo, chiles en nogada, mole de guayaba, enchiladas hidrocálidas, empanadas de huitlacoche, tlacoyos de haba, conejo, flautas, pozolillo verde de grano, tamales, sopes, pambazos y mucho más.

Y para acompañar, podrás probar bebidas tradicionales como colonche, agua de bugambilia, alfalfa y romero, además de pan de elote, tamales de arroz con leche, galletas mexicanas y puerquitos de piloncillo.

La cita es en la Ex Escuela Pía, ubicada en Andador Juárez No. 107, Zona Centro, de 12:00 a 20:00 horas.

Ven con tu familia, disfruta de los sabores que forman parte de nuestras tradiciones y celebra estas Fiestas Patrias apoyando a las cocineras locales que mantienen viva la cocina de Aguascalientes.