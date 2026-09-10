“Paquete Económico 2027 es Responsable, Garantiza el Bienestar del Pueblo, sin Nuevos Impuestos ni Gasolinazos y Mantiene Incentivos del Plan México”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

El Paquete Económico contempla cinco pilares: crecimiento de más de 2 por ciento; protección a los Programas para el Bienestar y proyectos prioritarios e inversión pública; fortalecimiento de los ingresos con medidas para combatir a las factureras y la evasión fiscal; se avanza con la austeridad republicana; y reducción paulatina y responsable del déficit. Contempla incrementos en educación de 10.7 por ciento; en ciencia de 13 por ciento; salud de 11.3 por ciento; seguridad de 11.5 por ciento, y en campo de 20.6 por ciento. Además, se garantizan todos los Programas para el Bienestar.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Paquete Económico 2027 contempla finanzas públicas responsables para garantizar el bienestar del pueblo de México; por ello, no contempla nuevos impuestos, ni gasolinazos, mantiene los incentivos del Plan México y prevé mecanismos para evitar la evasión fiscal.

“Es un Paquete Económico responsable. No se está endeudando al país, como luego quieren decir. No hay nuevos impuestos, como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente. Ese es el Paquete Económico”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que continúan los estímulos para mantener el precio de la gasolina y el diésel, en caso de que sigan creciendo los precios del petróleo. Además, está garantizado el pago a los trabajadores del Gobierno, incluidos los organismos autónomos, y se aumenta el presupuesto en la inversión en beneficio de las mexicanas y mexicanos: en educación, 10.7 por ciento; en ciencia, 13 por ciento; salud, 11.3 por ciento; seguridad, 11.5 por ciento, y en campo 20.6 por ciento. Asimismo, puntualizó, se garantiza el presupuesto para todos los Programas para el Bienestar con un incremento por encima de la inflación.

Destacó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la deuda de Pemex se incrementó de 64.3 a más de 113 mil millones de dólares (mdd) para apalancar el gasto público, lo que dejó de hacerse a partir de la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa actualmente, lo que ha permitido reducir los pasivos de la petrolera en más de 20 mil mdd, mantener finanzas sanas, una reducción paulatina del déficit y garantizar la inversión.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que el Paquete Económico 2027 está conformado por cinco pilares:

Meta de crecimiento de más de dos por ciento que fortalece la generación de empleo y el bienestar de las familias mexicanas.

Se protegen: los Programas del Bienestar, proyectos prioritarios y la inversión pública. Se garantizan participaciones a entidades federativas y pago de la deuda.

Se fortalecen los ingresos con medidas para combatir a las factureras y la evasión fiscal.

Gasto más eficiente: Se avanza con la austeridad republicana, se priorizan recursos hacia los proyectos y programas de mayor impacto social y económico.

Disciplina fiscal: Reducción paulatina y responsable del déficit.

Destacó que hay un crecimiento, en términos reales, de 3.9 por ciento en los ingresos presupuestarios; de 5.9 por ciento en los ingresos tributarios; de 3.7 de los no tributarios; de 0.7 por ciento en el gasto neto total; de 1 por ciento del gasto programable; de 0.2 en el no programable; y de 0.5 por ciento en el Balance Primario. A su vez se destina más de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, el déficit disminuyó a 3.9 por ciento del PIB y la deuda se mantiene estable hasta el 2030.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que ayer 8 de septiembre se envió la iniciativa de ingresos al Congreso de la Unión en la que se contempla: el combate a las factureras y a la evasión fiscal; controles específicos contra la evasión del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR); mecanismos de control del IEPS de gasolinas y diésel; continuidad del Programa de Regularización Fiscal y simplificación fiscal para micro y pequeñas empresas.

Informó que para este 2026, el cierre representa 15.4 por ciento en relación al Producto Interno Bruto (PIB), el mayor porcentaje obtenido de todos los ingresos tributarios; asimismo, mencionó que del 2019 al 2026, sin reforma fiscal, hubo un incremento de 2.7 billones de pesos, contrario a lo que sucedió del 2013 al 2018, periodo en el que el aumento fue de 1.5 billones de pesos con reforma fiscal, por ello, señaló que el Gobierno de México ha sido contundente en combatir la evasión fiscal, simplificar el sistema tributario y en promover la justicia fiscal, derivado de esto se han alcanzado montos históricos de recaudación sin condonaciones y sin reformas fiscales.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, puntualizó que para el 2027 se estiman ingresos tributarios y no tributarios por 6 billones 995 mil millones de pesos, lo que permitirá que el Gobierno de México tenga un presupuesto de 3 billones 493 mil millones de pesos, de los que 1.1 billones de pesos se proyectan destinar a Programas para el Bienestar; en tanto que 3 billones 502 mil millones de pesos se estiman para pensiones, intereses, pago de la deuda y participaciones de los estados.

Informó que en el Paquete Económico 2027 se pondrá más énfasis en lo que se gasta, por ello se buscará que haya menos duplicidades y más recursos a prioridades; pensiones sostenibles a través de una revisión de los esquemas; y asegurar que los recursos se manejen de la mejor manera. Al mismo tiempo se continuará trabajando para mejorar las condiciones financieras de la deuda y reducir la presión que representa para las finanzas públicas.

Anunció que se implementa el Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que contempla 5.7 billones de pesos de 2026 a 2030, de los cuales más de la mitad están destinados a energía, pero también se invertirá en trenes, carreteras, puertos, obras de agua, salud y vivienda.

Finalmente, señaló que México está reduciendo sus necesidades de financiamiento, se estima un crecimiento de 1.5 a 2.5 por ciento en 2027, por lo que aseguró que con el Paquete Económico 2027 se busca tener finanzas públicas sanas para crecer, invertir y mejorar el bienestar de las familias mexicanas.