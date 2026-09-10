Mega Socavón en Tonalá

Un mega socavón apareció en la avenida Malecón a su cruce con la calle Tenacatita, en la colonia Lomas de Laurel, en Tonalá, dicho colapso presenta aproximadamente 4.5 metros de largo, 12 metros de ancho y 8.5 metros de profundidad; habría sido provocado por la saturación del terreno y el peso de los materiales de relleno, según expertos. El director del Siapa, Ismael Jáuregui, indicó que “no hay riesgo a la población”. Advirtió que el cierre de la vialidad durará al menos un mes mientras realizan las labores de reparación/Fotos: Fernando Carranza/Cuartoscuro