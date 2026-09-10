Clasifican a Jalisco Como Zona de Sismos Fuertes y Frecuentes

“Han Generado Daños Estructurales Masivos”

Expertos Señalan Cómo la Actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico Repercute en la Zona Occidente de Nuestro País, al Generar Sismos y Actividad Volcánica Constante

Por Staff

En los últimos 50 años el territorio mexicano se ha visto afectado por temblores de gran magnitud. Tan sólo en lo que va de este año, diversos países de América Latina, como Colombia y Venezuela, han sufrido daños debido a estos fenómenos.

Según explicó en rueda de prensa el doctor Carlos Suárez Plascencia, jefe del departamento de Geografía y ordenación territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), es importante comprender el panorama geográfico del Cinturón de fuego y su efecto en el Occidente mexicano y en otros países de Latinoamérica, que son atravesados por el mismo: con una magnitud de casi 40 mil kilómetros, desde América hasta Europa y Asia, este cinturón ha estimulado 90 por ciento de los terremotos mundiales, además de que 75 por ciento de los volcanes se encuentran cercanos a él.

Suárez Plascencia resaltó que México es parte integral de esta zona sísmica y volcánica, generando placas como Cocos, Rivera, Magdalena, Norteamérica y del Pacífico, las cuales crean un movimiento mayor en las placas tectónicas, y recordó que no existe evidencia científica para comparar que el mes de septiembre o alguna intervención humana habitual puedan provocar un terremoto.

“La interacción de estas placas tectónicas explica la predominante actividad sísmica en el Occidente del país (Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco). La mayoría de estos temblores son imperceptibles para el ser humano, pero no para las edificaciones y construcciones que nos rodean. En este momento, Jalisco es clasificado como ‘Zona D’, lo que significa que es una región que presenta sismos de mayor magnitud muy frecuentes, es decir, sismos que han generado daños estructurales masivos”, informó.

Con el fin de preservar la seguridad y protección de la población, así como de las construcciones, edificaciones y calles de la ciudad, el doctor Héctor Topete, académico del CUCSH, recordó la relevancia de tener una preparación previa y una organizada respuesta institucional ante sismos, tsunamis y actividad volcánica.

“Es importante gestionar una ciudad con construcciones seguras, y eso implica el construir también en zonas óptimas, conocer los mapas de amenazas, preparar planes en caso de emergencias, contar con rutas de evacuación localizadas en todos los espacios y preparar una mochila con todos los documentos necesarios en caso de una evacuación”.

El académico recalcó que la participación en los simulacros es de suma importancia para conocer cómo actuar en caso de una emergencia y aplaudió los esfuerzos de instituciones como la Universidad de Guadalajara (UdeG), que actúa en todas las regiones de la entidad en estos ejercicios.

“El 90 por ciento de las personas en Jalisco participan en simulacros, por lo que deberían saber responder de manera correcta ante estas crisis. Es importante participar en los simulacros, seguir los consejos y el protocolo de las autoridades, con el fin de poder actuar a tiempo en caso de que un fenómeno como éstos azote nuestro estado”, concluyó.