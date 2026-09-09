Tere Jiménez Entrega Apoyos de la Beneficencia Pública Para Mejorar la Calidad de Vida de más de mil Personas

Más de mil del IBPEA

Desde su creación, el Instituto de Beneficencia Pública de Aguascalientes ha beneficiado a más de 16 mil personas con 20 mil apoyos diversos.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de más de mil apoyos del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA), con el fin de mejorar la salud y la movilidad de personas en situación vulnerable.

Durante la jornada se entregaron auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas, andaderas, bastones, sillas de baño, brasieres oncológicos, prótesis de mama, prótesis de pie, entre otros apoyos enfocados a elevar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Quiero que sepan que vamos a seguir trabajando muy fuerte para que ustedes sigan teniendo todos estos beneficios; vamos a seguir apoyándolos para que salgan adelante; seguiremos apostándole mucho al sistema de salud para que cuando los recibamos sea con mucho cariño y con mucho amor, como el día de hoy que venimos a entregarles estos apoyos”, les dijo la gobernadora a las y los beneficiarios ahí reunidos.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, destacó la importante labor que desarrolla el IBPEA, al darles a las personas dignidad, autonomía y la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, lo cual responde a una de las políticas prioritarias de la gobernadora Tere Jiménez, que es promover la inclusión social.

“Hoy, no estamos entregando solamente equipos, estamos entregando posibilidades: la posibilidad de caminar, de escuchar, de comunicarse, de trabajar, de estudiar y, sobre todo, de recuperar autonomía; cada apoyo representa una historia que puede cambiar vidas, y detrás de cada beneficiario hay también una familia que vuelve a respirar con mayor tranquilidad”, subrayó.

José Antonio Abad Mena, coordinador general del IBPEA, dio a conocer que desde su creación en octubre de 2022 a la fecha, a través de esta institución se han entregado más de 20 mil apoyos en beneficio de 16 mil personas.

Informó que también se han incorporado al sector salud estatal 11 ambulancias y dos mastógrafos, entre otros apoyos que han contribuido a mejorar la atención médica y la calidad de vida de las familias de Aguascalientes.

Por último y a nombre de las y los beneficiarios, la señora Margarita del Sagrado Corazón García Ramírez agradeció los apoyos recibidos; “dicen que detrás de cada persona hay una historia que nos convierte en guerreros, y eso somos todos nosotros, todos los que estamos aquí somos unos guerreros. Gracias, Tere Jiménez; gracias al gigante de la salud por todos los apoyos que nos dan. Muchas gracias”, concluyó.

En el evento que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Ficotrece, también estuvo presente Roberto Souza, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.