Vigentes, los Retos por Reclutamiento de Menores por el Crimen Organizado

Tras Aprobación de Ley Para Prevenir el Delito

La Organización Reinserta Reitera el Llamado al Congreso de Jalisco Para Avanzar en la Tipificación del Reclutamiento Como Delito Autónomo, una Tarea aún Pendiente e Indispensable Para Fortalecer la Respuesta del Estado Frente a Este Fenómeno

Por Staff

La organización Reinserta considera que Jalisco dio un paso relevante para enfrentar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos con la aprobación de una ley específica para prevenir y atender este fenómeno, pero el reto está lejos de terminar.

De acuerdo con Reinserta, siete de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado afirmaron haber recibido adiestramiento dentro del cártel, mientras que en cinco de cada 10 casos el reclutador fue un amigo.

Ante esta realidad, Reinserta reconoce el avance de Jalisco, pero advierte que su impacto dependerá de contar con recursos para implementarla y de avanzar en una tarea aún pendiente: tipificar el reclutamiento como delito autónomo.

“El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos es una realidad que exige respuestas específicas por parte del Estado. En este contexto, desde Reinserta celebramos la aprobación de una legislación dirigida a prevenir y atender este fenómeno en Jalisco, pues representa un paso importante para reconocerlo como un problema que requiere acciones coordinadas y especializadas. Este avance resulta particularmente relevante ante los casos que continúan registrándose en Jalisco, los cuales evidencian la necesidad de contar con herramientas que permitan prevenir, identificar y actuar oportunamente ante posibles situaciones de reclutamiento”, indicó Reinserta en un comunicado.

La organización reconoció el trabajo del Congreso del Estado, pero destaco varios puntos respecto de la reciente ley: “En ese sentido, la aprobación de la ley constituye un primer paso, pero su alcance dependerá de las condiciones que existan para llevarla a la práctica. Será fundamental que la discusión presupuestal garantice los recursos necesarios para implementar las acciones previstas, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables y asegurar mecanismos de coordinación entre autoridades. Una ley diseñada para proteger a niñas, niños y adolescentes necesita contar con los recursos necesarios para cumplir ese propósito”.

Además urgieron tipificar el delito de reclutamiento forzado: “A la par de su implementación, existe otra tarea pendiente que no debe perderse de vista: La tipificación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como delito autónomo. Desde Reinserta, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, hemos impulsado esta discusión porque sabemos que contar con un tipo penal específico permitirá reconocer jurídicamente esta conducta y fortalecer las herramientas para investigarla y sancionarla. Por ello, hacemos un llamado a continuar avanzando en su tipificación y a consolidar un marco jurídico que responda de manera integral a la gravedad y particularidades de este fenómeno.

“Junto con el fortalecimiento del marco jurídico, es indispensable continuar avanzando en la prevención. Reconocemos las acciones de información y promoción de la denuncia que actualmente se impulsan en Jalisco, pues contribuyen a visibilizar el fenómeno y acercar herramientas a la ciudadanía. Sin embargo, estos esfuerzos deben seguir fortaleciéndose para que niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades cuenten con información que les permita identificar señales de riesgo, reconocer posibles mecanismos de captación y saber cómo actuar ante ellos”.

Herramienta digital

La organización dio a conocer que, como parte de su labor, “buscamos contribuir al fortalecimiento de los esfuerzos de prevención. Por ello, próximamente presentaremos una herramienta digital que acercará información y orientación para identificar situaciones de riesgo y conocer cómo actuar frente a ellas. A través de su lanzamiento, buscamos sumar una herramienta más a las estrategias existentes y abrir nuevas oportunidades de colaboración con autoridades y organizaciones para fortalecer la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Avanzar frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes requiere esfuerzos que se traduzcan en una respuesta integral y sostenida”.

Para finalizar, Reinserta destacó que “la implementación de la ley, el fortalecimiento del marco jurídico, la prevención y la suma de herramientas y capacidades desde distintos sectores deben avanzar de manera conjunta para responder a las distintas dimensiones del fenómeno. Desde Reinserta reconocemos el paso que hoy da Jalisco y reiteramos nuestra disposición para seguir sumando esfuerzos que fortalezcan la respuesta frente a este doloroso fenómeno, tanto en la entidad como en el resto del país”.

Reinserta se describe como es una organización sin fines de lucro, fundada en 2013 por Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda. Brinda acompañamiento y protección para niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia en México a través de tres modelos integrales enfocados en atención psicosocial y psicolegal. Además, generan investigación y políticas públicas para generar cambios estructurales y poder crear un futuro más seguro y en paz para las infancias y adolescencias de México.

La aprobación de la ley

Página 24 publicó que el pasado 3 de septiembre, sin tipificar como delito el reclutamiento forzado, el Congreso de Jalisco aprobó una ley con la que busca prevenir que los menores de edad sean captados por los grupos criminales; el objetivo primordial, según las y los diputados, es que el Estado atienda de manera especializada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, además de garantizar la progresividad de sus derechos humanos y salvaguardar el interés superior de la niñez.

La nueva legislación establece una diferenciación entre las víctimas de trata de personas y las víctimas de reclutamiento con el objetivo de que estas últimas reciban una atención acorde con las características y necesidades particulares de esta problemática y se garantice el pleno ejercicio de sus derechos.

La normativa también delinea atribuciones y competencias para las autoridades estatales y municipales, así como mecanismos de cooperación y coordinación para la prevención, atención y erradicación del reclutamiento, contempla políticas, planes y acciones públicas, además de un sistema de datos que permita conocer, identificar, planear y prevenir esta problemática, además de brindar asistencia y protección integral a las víctimas.

DESTACADOS

“El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos es una realidad que exige respuestas específicas por parte del Estado”

“La aprobación de la ley constituye un primer paso, pero su alcance dependerá de las condiciones que existan para llevarla a la práctica”

“Junto con el fortalecimiento del marco jurídico, es indispensable continuar avanzando en la prevención”