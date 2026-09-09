Reporta Grupo Pepe Pérdidas

Reconocen Difícil Situación Económica en Jalisco

“Aunque Estamos con Varias Tiendas con Crecimiento, unas con Mucho Crecimiento, Pero la Mayoría Están Golpeadas”, Aseguró José María Hernández, Presidente del Grupo Empresarial

Por Rafael Hernández Guízar

El Grupo Pepe reconoció la difícil situación económica que azota no solo en Jalisco, sino en todo el país, su presidente, José María Hernández Sedano, destacó que a ellos como grupo industrial les está resultando muy complicada la situación actual, que ha golpeado fuertemente en sus ganancias por la pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía.

“De la patada, estábamos comentando de cómo está castigado el mercado, andamos un poco lastimados y aunque estamos con varias tiendas con crecimiento, unas con mucho crecimiento, pero la mayoría están golpeadas, y más las que están aquí en la ciudad, nos está yendo bien hacia la periferia; en la ciudad estamos castigados, sobre todo el “Pollo Pepe”, dijo el empresario.

A pregunta expresa de qué es lo que está sucediendo en el país y por qué la gente cada vez puede comprar menos, indicó que se debe a una serie de factores tanto locales como internacionales, que van desde el tipo de cambio del dólar, por las remesas que se reciben en la entidad, hasta el casi nulo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el país.

“Es un abanico de cosas, no es una sola. Creo que para muchos está afectando, para empezar, desde el tipo de cambio del dólar, por el tema de las remesas, porque Jalisco recibe muchas remesas, sobre todo en municipios como Tlajomulco y El Salto, el dólar ha ido bajando y les va rindiendo menos el dinero a las personas, compras menos con lo mismo que les mandan, el Producto Interno Bruto está muy bajo, no hay crecimiento, anuncian que es el 1.3 por ciento y no está siendo real, estamos muy golpeados desde que empezó el mundial (de futbol), y estamos ahorita en la entrada a clases y la gente ya no sabe ni lo que está pasando”, describió Hernández Sedano.

Sostuvo que ellos han tenido que empezar a implementar el concepto de autoservicio en los restaurantes para tratar de solventar los costos de operación.