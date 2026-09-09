Muere Automovilista Tras Aparatoso Choque

En la Carretera Guadalajara-Tepic

Por Jorge Martínez

Un automovilista perdió la vida la noche de este lunes luego de verse involucrado en un fuerte accidente sobre la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura de la calle Paseo del Pinar, en el fraccionamiento Pinar de la Venta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor quedó prensado al interior de su vehículo tras el severo impacto, por lo que de inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia hasta el punto para atender el percance.

A su llegada, elementos de la Guardia Nacional asumieron como primeros respondientes y procedieron a asegurar la zona, además de colocar el abanderamiento correspondiente para prevenir otro accidente y permitir las labores de atención.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas que provocaron el choque.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.