Es Elemento Activo de la Guardia Nacional el Detenido por Asesinar a Perro

Lo Mató a Golpes y Puñaladas

Al momento de su Captura, el Sujeto se Encontraba Fuera de Servicio y, Según los Primeros Informes de las Autoridades, Presentaba un Aparente Estado de Ebriedad

Por Jorge Martínez

Se confirmó que es elemento activo de la Guardia Nacional el hombre identificado como Manuel “N”, de 42 años, quien fue detenido en el municipio de El Salto, tras ser señalado como el presunto responsable de matar a golpes y con un arma blanca a su propio perro.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Circuito Mecánico y Calzada del Trabajo, en la colonia Parques del Triunfo. De acuerdo con el reporte policial, vecinos de la zona alertaron a los números de emergencia sobre una agresión violenta contra un canino en la vía pública.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que el animal ya no contaba con signos vitales. Una vecina y testigo presencial de los hechos señaló directamente al propietario del perro como el agresor.

Al momento de su captura, el sujeto se encontraba fuera de servicio y, según los primeros informes de las autoridades, presentaba un aparente estado de ebriedad.

El elemento de seguridad fue puesto a disposición del Ministerio Público con sede en Chapala, instancia que en las próximas horas definirá su situación jurídica por su probable responsabilidad en el delito de crueldad animal.