Construirán Elevador en Mercado Juárez

Financiado por la Iniciativa Privada

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque anunció ayer la construcción de un proyecto de accesibilidad mayor en el mercado Juárez. Se trata de la construcción de un elevador que será financiado en su totalidad por la iniciativa privada y que tendrá un costo de alrededor de dos millones de pesos.

En este sentido, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura destacó que contar con infraestructura accesible es una necesidad para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos y comerciales: “Como sociedad vamos avanzando y nos vamos haciendo más sensibles de la necesidad de incluir a todos, sobre todo que este es un espacio popular, es un espacio para toda la gente que nos visita”.

Agregó que esta obra permitirá que los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad puedan acceder con mayor facilidad a la segunda y tercera planta del mercado.

Laura Imelda Pérez indicó que en la actualidad existe un sector importante de visitantes que enfrenta dificultades para utilizar las escaleras del mercado, por lo que la instalación del elevador permitiría eliminar una barrera de movilidad y al mismo tiempo ampliar el número de personas que puedan recorrer este centro de comercio.

“Alrededor del 15 por ciento de las personas que nos visitan tienen dificultad para utilizar una escalera, entonces queda excluido alrededor del 15 por ciento de los clientes sin poder acceder a otros niveles por las dificultades de movilidad”, finalizó la alcaldesa.