Comprar Casa Cuesta hoy 2.5 Veces más que en 2005

Advierte Especialista en Foro Sobre Vivienda en CUAAD

Crisis de la Vivienda Dejó de ser un Problema Lejano Para Convertirse en una Realidad Cotidiana que Afecta la Salud, el Trabajo y la Calidad de Vida en el AMG

Por Staff

La crisis de la vivienda dejó de ser un problema lejano para convertirse en una realidad cotidiana que afecta la salud, el trabajo y la calidad de vida en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), advirtieron especialistas que participaron en la jornada inaugural de la Semana Internacional del Urbanismo (SIUMA) “La vivienda y el futuro del hábitat metropolitano”, celebrada en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En su conferencia magistral, Rafael H. Forero, especialista de la Sección de Políticas y Legislación en la División de Soluciones Globales de ONU-Habitat, expuso una cifra clara sobre este fenómeno: Con lo que costaba comprar una vivienda en Guadalajara en 2023, en el año 2005 alcanzaba para adquirir aproximadamente 2.5 casas. Para las nuevas generaciones en Jalisco, tener un hogar propio es casi imposible bajo las condiciones actuales de mercado.

Los datos presentados por el especialista señalan que una persona necesitaría destinar el 100 por ciento de sus ingresos durante 11.2 años solo para pagar una vivienda. Llevado a la práctica, donde una persona debe cubrir sus necesidades básicas cotidianas, esto se traduce en deudas que superan los 35 años.

“La juventud ve el futuro de forma distinta y la dinámica habitacional en la metrópoli está cambiando aceleradamente” expresó Forero.

Señaló que el problema central radica en que el crecimiento urbano no se mide solo por la cantidad de inmuebles construidos, sino por su ubicación y accesibilidad financiera. “La crisis no siempre es ausencia de stock. También es mala localización, inaccesibilidad, subutilización y captura de valor”, explicó.

Advirtió además que, construir inmuebles de forma desmesurada en las periferias no resuelve las necesidades reales de los ciudadanos.

“No toda crisis de vivienda se expresa como falta de unidades, a veces existe vivienda, pero no está al alcance de quienes la necesitan”, destacó el especialista.

El experto explicó que cuando los proyectos residenciales se levantan en los márgenes de la ciudad, desconectados de las rutas de transporte y de las fuentes de empleo, se condena a la población a traslados de varias horas y a un costo de vida aún más elevado.

Dijo también que ante este panorama, el reto para la comunidad académica del CUAAD y las autoridades locales radica en transformar la forma en que se gestiona el territorio.

Para lograrlo, afirmó, los municipios metropolitanos deben coordinar sus leyes y políticas públicas para crear reservas de suelo seguro, servido y bien conectado, garantizando que el desarrollo urbano beneficie a toda la población y no continúe expulsando a los habitantes a las afueras.

Las actividades del congreso continuarán a lo largo de la semana, consulten el programa completo en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1OzT-Lq9p9m50ijGcenu94QX5cC8pQDIG/view.

DESTACADO

Una persona necesitaría destinar el 100% de sus ingresos durante 11.2 años solo para pagar una vivienda. Llevado a la práctica, donde una persona debe cubrir sus necesidades básicas cotidianas, esto se traduce en deudas que superan los 35 años