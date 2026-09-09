Comisión Avala Reforma Para Preservar Tradiciones Ecuestres

También Aprueban Cambios Para Garantizar Aprovechamiento de Alimentos

Por Rafael Hernández Guízar

Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio cultural de Jalisco, los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Desarrollo Rural, que preside el diputado Sergio Miguel Martín Castellanos, avalaron reformar la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios, para reconocer y preservar las tradiciones ecuestres arraigadas en las distintas regiones de la Entidad.

La modificación incorpora como manifestación del patrimonio cultural inmaterial la categoría de “tradiciones ecuestres festivas, de destreza y de arraigo popular del Estado de Jalisco”. Con ello, se busca ampliar el marco de protección para expresiones como las cabalgatas tradicionales, los caballos bailadores y otras actividades ecuestres de carácter festivo, ceremonial o tradicional que forman parte de la identidad de las comunidades, particularmente en municipios con vocación rural y agropecuaria.

En la misma reunión, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley Agroalimentaria y a la Ley para Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, encaminadas a promover el abasto solidario y reducir el desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano en mercados, tianguis, centros de abasto y rastros municipales.

Las reformas establecen que los municipios deberán adecuar sus reglamentos para generar incentivos a locatarios y concesionarios que participen en acciones de rescate alimentario, así como implementar programas permanentes de acopio, selección y canalización de excedentes, en coordinación con bancos de alimentos legalmente constituidos. También deberán establecer regulaciones administrativas para quienes desperdicien deliberadamente volúmenes de alimentos aptos para la nutrición humana.

En esta reunión de trabajo participaron los legisladores Martín Franco Cuevas, Marco Tulio Moya Díaz, Julio César Hurtado Luna y José Aurelio Fonseca Olivares.