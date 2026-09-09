Atacan a Balazos a Ocupantes de Camioneta

Sobre Avenida López de Legaspi, en Guadalajara

Por Jorge Martínez

Dos hombres fueron atacados a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta tipo Pick Up sobre la avenida López de Legaspi, a la altura de la estación 18 de Marzo de la Línea 1 del Tren Ligero, casi frente a la Clínica 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de una motocicleta se emparejaron con la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los tripulantes de la camioneta, para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Como resultado de la agresión, el copiloto sufrió una lesión por impacto de arma de fuego en el cuello. En tanto, de manera preliminar se informó que el conductor también habría resultado herido, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Testigos señalaron que, pese al ataque, el conductor continuó la marcha de la camioneta con la intención de trasladarse por sus propios medios a una clínica cercana para recibir atención médica.

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio y acordonaron parcialmente la zona para preservar posibles indicios, mientras personal ministerial inició las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.