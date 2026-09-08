Señalan Disminución de Aportaciones Federales

En el Primer Semestre Llegaron mil 116 mdp Menos de lo Estimado por el Gobierno Estatal

Por Rafael Hernández Guízar

Las finanzas de Jalisco se verán afectadas por la reducción de recursos federales, sentenció ayer la diputada del partido Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas Rodríguez.

En rueda de prensa, la legisladora indicó que esto representa un reto para la capacidad financiera de Jalisco y puede impactar negativamente en la ejecución de obras y programas que atienden necesidades de la población de cara al cierre del año 2026.

Acompañada del secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, la diputada destacó que durante el 2025 Jalisco recibió mil 600 millones de pesos menos respecto a lo programado por la Federación, y en 2026, estiman una disminución de alrededor de dos mil millones de pesos, una tendencia a la baja en la reducción del dinero Federal para la entidad, lo que a su consideración puede repercutir en áreas como infraestructura hídrica, seguridad, dotación de medicamentos y programas sociales.

Por su parte, García Sotelo dijo que durante el primer semestre del presente año 2026, Jalisco obtuvo mil 116 millones de pesos menos en participaciones de lo previsto, por ello destacó que ante la falta de recursos en el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, se analiza recurrir los mecanismo de protección que permitirá compensar parte de la disminución aunque implicaría costos financieros para la entidad.

Añadió que Jalisco ha fortalecido sus ingresos propios.

En tanto Gabriela Cárdenas indicó que esta situación ha permitido mantener el programa presupuestal aprobado por el Congreso y continuar con inversiones como la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle.

Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de que desde la Federación sean sensibles a las verdaderas necesidades de Jalisco y que el tema sea abordado con responsabilidad.