Persisten Desigualdades y Violencias Contra las Mujeres Especialistas de la UdeG

Convoca Academia a Revisar Avances de la Agenda 2030

*Anuncian Seminario Regional el Próximo 28 de Septiembre

Por Staff

Ante la persistencia de las brechas económicas, la precarización laboral, la violencia feminicida y la falta de políticas integrales para garantizar la autonomía económica de las mujeres, académicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) convocan a revisar los avances de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, particularmente en lo relacionado con la igualdad de género.

En rueda de prensa, anunciaron la tercera edición del Seminario regional, a celebrarse el 28 de septiembre, que congregará a investigadoras, investigadores, estudiantes, integrantes de la red universitaria y representantes de asociaciones civiles.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara (AMAUdeG), doctora Raquel Edith Partida Rocha, dijo que el propósito del seminario es analizar, mediante herramientas académicas, por qué los objetivos establecidos para el año 2030 aún presentan importantes rezagos.

“Hay una preocupación en la Organización de las Naciones Unidas porque los 17 objetivos que se plantearon en 2015, a cuatro años de llegar al plazo de 2030, no se han logrado cumplir. En este marco internacional se reconoce que la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres como pilares esenciales no se han podido lograr”, subrayó.

Añadió que entre los principales pendientes figuran la reducción de los feminicidios, el cierre de las brechas económicas, la disminución de la precarización laboral de las mujeres y el cumplimiento efectivo de la paridad en espacios políticos y empresariales.

“La cuestión económica, las desigualdades no se han podido abatir, ni disminuir. En el tema de los cuidados no hay una política sustancial clara. Hay una narrativa de parte del gobierno federal, pero no queda claro. Y la violencia es parte de la agenda actual de esos grandes rezagos en América Latina, y en concreto en México”, apuntó.

La doctora Martha Moreno, secretaria de la AMAUdeG, explicó que esta edición del seminario busca ampliar la mirada sobre las problemáticas que afectan a las mujeres y estudiar las conexiones entre ellas.

“Podemos encontrar situaciones en las que cada problemática no aparece de manera aislada. Mujeres que enfrentan no nada más violencia, sino que están obligadas a dobles o triples jornadas porque tienen a su cargo a menores o mayores que tienen que cuidar; además, pueden sufrir precariedad económica. Y todo esto está enlazado con las barreras institucionales”, denunció.

Moreno recordó que el antecedente inmediato fue el seminario realizado en septiembre de 2025, denominado “Justicia para las mujeres: desafíos y avances en el acceso a la justicia para mujeres y niñas”, en el que se abordaron, entre otros temas, las violencias digitales.

Para este año los ejes se ampliarán hacia igualdad de género, pobreza, cuidados, autonomía económica, educación, ciencia, liderazgo y participación política.

La doctora Rosario Yáñez Cota, tesorera de la AMAUdeG, informó que para los ponentes interesados la fecha límite para recibir resúmenes de las ponencias será el 14 de septiembre, mientras que el seminario se realizará el día 28 del mismo mes, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

“Pretendemos que las ponencias sean resultados de investigación y producto de las líneas de investigación que no hayan sido presentadas en otros foros, ni publicadas, puesto que uno de los objetivos es que el resultado de las ponencias sea publicado posteriormente”, indicó.

Como parte del programa, el seminario tendrá como conferencia inaugural la participación de la historiadora Patricia Galeana, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien abordará la participación de las mujeres en la Guerra Cristera y su trascendencia, a 100 años de este episodio histórico.

La convocatoria está dirigida a integrantes de la red universitaria, académicas y académicos de distintas disciplinas, estudiantes, asociaciones civiles y participantes de otras instituciones educativas.

El encuentro será gratuito y abierto al público, y quienes participen podrán obtener constancia con valor curricular. Además, se proyecta la posibilidad de seguir las actividades de manera virtual.

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“Hay una preocupación en la Organización de las Naciones Unidas porque los 17 objetivos que se plantearon en 2015, a cuatro años de llegar al plazo de 2030, no se han logrado cumplir”