Marina Detiene a “El Baldo”, Presunto Operador Regional del CJNG

Operativo en Zapopan

Señalado de Extorsionar a Integrantes del Sector Ganadero, los Asesinatos de la Exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, y del Presidente de una Asociación Ganadera, Además del Ataque Armado Contra un Elemento de la Fiscalía de Colima

Por Jorge Martínez

Un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona de Santa Lucía, en el municipio de Zapopan, dejó como saldo la detención de Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, alias “El Baldo”, identificado por autoridades federales como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La movilización se llevó a cabo durante la noche de este sábado como parte de las acciones de inteligencia y seguridad que mantiene el Gobierno Federal en Jalisco para combatir a grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo con los primeros reportes, “El Baldo” es señalado por su presunta participación en extorsiones dirigidas a integrantes del sector ganadero, además de estar relacionado con una agresión armada en contra de un elemento de la Fiscalía General del Estado de Colima, registrada durante 2025.

Las investigaciones también lo vinculan con dos homicidios ocurridos en los últimos meses. El primero corresponde al asesinato de una exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Colima, perpetrado el 14 de octubre de 2025. El segundo caso es el del presidente de una asociación ganadera, ocurrido el 3 de marzo de 2026.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha informado sobre personas lesionadas o aseguramientos adicionales derivados del operativo.