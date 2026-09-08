El DIF Zapopan Alista Campaña de Salud Para la Mujer

Servicios el 11, 12 y 13 de Septiembre

Por Rafael Hernández Guízar

Con la Campaña de Salud para la Mujer, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Zapopan hará mamografías y exámenes para la detección de cáncer cervicouterino sin costo, con el objetivo de promover el bienestar físico en la población femenina.

La jornada tendrá lugar de la siguiente manera: las mamografías serán el viernes 11 de septiembre en el Área Médica de DIF Zapopan, ubicada en avenida Laureles 777. Para esto es necesario el registro previo a través de la línea 33 3836 3444, con las extensiones 6709 y 6713.

Mientras que los exámenes de detección del cáncer cervicouterino serán los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre, en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM). El domicilio es privada Santa Laura 171, entre Santa Ana y Santa Laura, en la colonia Lomas del Bosque, Zapopan. En este caso se requiere agendar cita vía WhatsApp, en el 33 3012 6607.

Para dichos exámenes es indispensable presentarse aseada, sin desodorantes ni talco, así como ir vestida con ropa de dos piezas.

Servicios Médicos Integrales

Además de dicha campaña, se continuarán brindando Servicios Médicos Integrales para toda la familia en diferentes centros de DIF Zapopan como:

Rehabilitación física, auxiliares auditivos y oftalmología especializada

Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM).

Ubicación: Privada Santa Laura 171, entre Santa Ana y Santa Laura, en la colonia Lomas del Bosque.

Más información: 33 3836 3452, de lunes a viernes, de las 08:00 a las 14:00 horas.

Odontología, campaña permanente de cataratas, densitometrías óseas (pases directos) y optometría.

Área Médica del DIF Zapopan. Ubicación: Avenida Laureles 777, planta baja, colonia FOVISSSTE.

Más información: 33 3836 3473, extensiones 6709, 6012, 6713 y 6026, de lunes a viernes, de las 08:00 a las 14:00 horas.

Consulta médica general gratuita y certificados médicos.

Habilitecas Venta del Astillero, Santa Ana Tepetitlán, Atemajac, El Briseño, San Juan de Ocotán, Vista Hermosa, Lomas de Tabachines, Villa de Guadalupe, Arenales Tapatíos, Santa Lucía y Centro de Recreación y Emprendimiento Social (CRES) Villa La Loma.

Más información: 33 3836 3475, de lunes a viernes, de las 08:00 a las 16:00 horas.

Podología.

Habilitecas Santa Ana Tepetitlán, Santa Lucía, Atemajac, El Briseño, San Juan de Ocotán, Vista Hermosa, Lomas de Tabachines, Villa de Guadalupe, Arenales Tapatíos, Parques del Auditorio y Centro de Recreación y Emprendimiento Social (CRES) Villa La Loma.

Más información: 33 3836 3475, de lunes a viernes, de las 08:00 a las 16:00 horas.

Odontología.

Habilitecas Santa Ana Tepetitlán, Santa María del Pueblito, San Juan de Ocotán, Vista Hermosa, Parques del Auditorio y Miramar.

Más información: 33 3836 3475, de lunes a viernes, de las 08:00 a las 16:00 horas.