Detienen a Hombre Señalado por Matar a un Cachorro

En El Salto

Tras su Aseguramiento el Sujeto se Identificó con una Credencial Como Elemento de la Guardia Nacional

Por Jorge Martínez

José Manuel “N” fue detenido en calles del municipio de El Salto, Jalisco, luego de ser señalado como el presunto responsable de causar la muerte de un cachorro.

De acuerdo con los primeros reportes, tras su aseguramiento el hombre se identificó con una credencial como elemento de la Guardia Nacional. Sin embargo, será la autoridad competente la que determine la autenticidad del documento y su situación legal.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público con sede en Chapala, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del cachorro ni sobre el posible móvil de los hechos. La carpeta de investigación permanece abierta.