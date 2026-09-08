Crisis Hídrica: Exigen a Director del Siapa Visitar Casas de Tonalá

Legisladora Señala que Reportes de Agua Contaminada no Disminuyen

“Que Venga a Tonalá, Camina con Nosotros, Entre Nuestras Colonias, Hable con los Vecinos y Vecinas, y que Abra una Llave”, Lanzó la Marta Arizmendi

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada morenista Marta Arizmendi, retó al director del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, a caminar por las calles de Tonalá para comprobar si es cierto que va a la baja la cantidad de reportes por la contaminación del agua potable.

La legisladora destacó que en Tonalá hay una realidad innegable, pues las quejas por la mala calidad del agua potable que llega a los hogares siguen llegando a su despacho, aun cuando en el Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) se esfuerzan en decir lo contrario.

“Por eso hace unos días desde el Congreso le hicimos una invitación muy sencilla al director del Siapa, que venga Tonalá, camina con nosotros entre nuestras colonias, hable con los vecinos y vecinas, y que abra una llave”, dijo la legisladora.

Marta Arizmendi dijo que entre los más afectados están las madres de familia que deben realizar todas sus labores con agua contaminada, y padres de familia que no quieren bañar a sus hijos con esa agua sucia, además de los hogares que pagan por un servicio y tienen derecho a recibir agua limpia y digna.

“Nosotros vamos a seguir levantando la voz porque los derechos no se regatean, la dignidad no se negocia y las causas del pueblo no se abandonan”.

Asimismo, Marta Arizmendi destacó que seguirá acompañando a los vecinos de Tonalá para la presentación de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por la mala calidad del agua que reciben en sus hogares.