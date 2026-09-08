Colectivo Hasta Encontrarlos Localiza el Cuerpo de un Hombre El Cadáver Presentaba un Avanzado Deterioro Derivado de su Permanencia en el Agua

En un Canal de Tlajomulco

Por Jorge Martínez

Integrantes del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarlos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un canal ubicado a un costado del camino a Las Ánimas, en la delegación de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba un avanzado deterioro derivado de su permanencia en el agua, por lo que en el lugar no fue posible establecer con precisión sus rasgos físicos ni confirmar su identidad.

De manera preliminar, se informó que la víctima corresponde a un hombre de complexión robusta, de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente, con barba y cabello corto.

Al momento de su localización vestía una playera blanca de cuello redondo y manga corta, pantalón color beige y un cinturón de tela negro.

Tras el hallazgo, integrantes del colectivo notificaron a las autoridades, por lo que elementos de seguridad y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios periciales que permitan determinar su identidad, así como las causas y el tiempo aproximado de su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso.