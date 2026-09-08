Arranca Ampliación de Carretera a Chapala

La Segunda Etapa, de dos Fases, es de 5.3 Kilómetros

Terminarían Hasta Junio del 2027 las Obras que van Desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Hasta la Carretera a El Salto

Por Staff

Con el compromiso de continuar la ampliación y modernización de carretera a Chapala rumbo a El Salto, Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, encabezó el arranque de la intervención que realizará el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en uno de los corredores industriales, logísticos y de movilidad más importantes de Jalisco.

Los trabajos comprenden 5.3 kilómetros, del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a la carretera a El Salto, bajo el mismo esquema vial a 12 carriles.

“No podíamos quedarnos nada más hasta el aeropuerto, ahora anunciamos el siguiente tramo, la siguiente etapa de la renovación de lo que llamamos carretera a Chapala”, dijo el emecista.

La segunda etapa de intervención, agregó, beneficiará a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala.

Las obras contemplan la pavimentación con concreto hidráulico, nuevos carriles laterales, ciclovía segregada, banquetas, iluminación, arbolado y vegetación. También se renovará la infraestructura hidrosanitaria y pluvial, además se incorporará mobiliario urbano y señalamiento vertical y horizontal.

La Línea 5 sumará cinco nuevas estaciones y cinco puentes peatonales hasta el corredor industrial de la carretera a El Salto. Las obras concluirán durante el primer semestre de 2027, manteniendo la circulación y los accesos a empresas y comercios de este corredor.

David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, precisó que las cuadrillas de trabajo intervendrán desde el Arroyo de La Colorada hasta el entronque con la carretera El Salto.

“Se van a construir cinco estaciones con sus puentes peatonales y arrancamos con las laterales, las laterales tienen su drenaje pluvial (…) lleva agua potable, alcantarillado, banquetas, ciclovía e iluminación”, señaló David Zamora.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo, la nueva sección vial tendrá un ancho aproximado de 40 metros e integrará, por sentido, tres carriles centrales de 3.5 metros, un carril exclusivo de 4 metros para Mi Macro Aeropuerto y dos carriles laterales de 3.5 metros, además de banquetas y ciclovía segregada.

La configuración permitirá ordenar los distintos flujos de movilidad y aumentar la capacidad de la carretera.

Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, declaró que el gobierno municipal trabajará en las obras complementarias que correspondan para generar la conectividad de las colonias que conectan a la carretera a Chapala.

“Va a beneficiar a más de 200 mil personas. Tenemos seis localidades, cinco fraccionamientos aledaños que tendrán cinco estaciones distintas para poderse conectar en esta zona”, dijo el alcalde emecista.

La intervención permitirá ampliar Mi Macro Aeropuerto con cinco nuevas estaciones: El Refugio, La Selva, San Vicente, El Zapote y El Salto, llevando este sistema de transporte público hasta la carretera a El Salto.

También se construirán cinco nuevos puentes peatonales, uno en cada estación.

Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, comentó que, a través de la extensión de la Línea 5, se podrá cumplir con la demanda al sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Refirió que el modelo de transporte garantiza una forma más económica de movilidad, segura y apostando a un modelo de movilidad sustentable.

Los trabajos se desarrollarán de manera progresiva y se prevé concluirlos durante el primer semestre de 2027. La estrategia constructiva permitirá mantener la funcionalidad de la vialidad mientras avanzan los distintos frentes.

La primera fase inicia con la construcción de los carriles laterales desde el arroyo Las Coloradas, después del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, hasta 200 metros antes del entronque con la carretera a El Salto.

Posteriormente se intervendrá la parte central y avanzará la construcción de las nuevas estaciones de Mi Macro Aeropuerto.

“Es decir, lo que estamos anunciando el día de hoy es la siguiente etapa de carretera a Chapala (…) lo que buscamos es conectar al corredor industrial de El Salto mediante infraestructura de primer mundo”, mencionó el gobernador.

Según el gobierno estatal, el beneficio impactará al corredor industrial que en su vocación, radica una parte importante del sector de la industria electrónica, infraestructura vial y de movilidad que impactará en el traslado de mercancías y en el beneficio directo de trabajadores y familias que viven en El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos y las zonas aldeas rumbo al municipio de Chapala.

Para reducir las afectaciones a quienes circulan diariamente por la zona, se mantendrán carriles abiertos durante el proceso constructivo.

La SIOP también implementará las medidas necesarias para conservar los accesos a industrias, centros de distribución, empresas, comercios y demás establecimientos ubicados a lo largo del tramo.

En los carriles laterales se contempla elevar las rasantes hasta el nivel de la carretera, de acuerdo con las características topográficas de la zona, para mejorar el funcionamiento de la nueva infraestructura.

La obra forma parte de la modernización integral de la Carretera a Chapala, cuya inversión supera los cuatro mil millones de pesos, de los cuales mil 500 millones corresponden a la aportación del Gobierno Federal, mediante un esquema de coordinación para consolidar esta vialidad estratégica.

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La mal llamada Línea 5 (que no es tren ligero) sumará cinco nuevas estaciones y cinco puentes peatonales

La primera fase inicia con la construcción de los carriles laterales desde el arroyo Las Coloradas, después del Aeropuerto; posteriormente se intervendrá la parte central