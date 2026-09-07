Raúl Muñoz Busca Lugar en Consejo Ciudadano de la CEDHJ

Activistas lo Respaldan

El Presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto Quiere uno de los Cuatro Lugares que Designará el Congreso del Estado

Por Rafael Hernández Guízar

Activistas respaldaron la candidatura de Raúl Muñoz Delgadillo para el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, se postuló para uno de los cuatro lugares que el Congreso estatal deberá nombrar en fechas próximas.

De esta forma, los representantes de organizaciones como Cuenca Lerma Chapala Santiago, y la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios (FGTEM), apoyan la postulación de Raúl Muñoz Para ocupar uno de estos cargos, con lo que pretenden que haya una verdadera atención a los problemas que por tantas décadas han denunciado.

En este sentido, acudieron a la oficialía de partes para presentar la postulación de Raúl Muñoz, quien destacó que desde hace más de 30 años se ha dedicado al activismo contra la devastación de la cuenca del río Santiago y el lago de Chapala.

Dijo también que cuenta con la trayectoria suficiente para su postulación debido a que a lo largo de su vida como activista ha sido víctima de represión, acoso y hasta criminalización por parte de las autoridades, lo que incluso incluye una detención arbitraria hace 18 años como parte de un intento por quitarlo del camino en las protestas.

Destacó que su aspiración está muy ligada con la mala calidad del agua que está llegando a los hogares de la zona metropolitana por la afectación a la salud y la vida cotidiana de las familias, algo en lo que sería crítico.

En tanto, el sindicalista Cuauhtémoc Peña Cortés, dirigente de la FGTEM, indicó que brindarán total apoyo a Raúl Muñoz Delgadillo ya que dicha postulación representa una voz autorizada dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Muñoz Delgadillo destacó que se darán a la tarea de platicar con los diputados de las distintas bancadas en el Congreso estatal para evitar que haya imposiciones, y que se respete la libre elección de los consejeros ciudadanos.

Finalmente, Muñoz Delgadillo resaltó que serán críticos respecto a la posible privatización del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), debido a la necesidad de que dicho organismo dote de agua de calidad a las personas en la ciudad, además de los muchos actos de corrupción que han sido señalados a través de diversos medios.