Plantean Revisión a Derechos Humanos en Nuevos Contextos Sociales

“Conforman la Base de la Sociedad Civil y de las Democracias”

Los Derechos Humanos no son Favores, Sino que Sirven Como la “Columna Vertebral” de la Dignidad Humana y un Suelo Firme Sobre el Cual se Edifica Toda Sociedad que se Diga Libre y Democrática, Destacan Especialistas y Académicos

Por Staff

El estudio, promoción y defensa de los derechos humanos no es una simple abstracción académica, sino que resulta fundamental su abordaje para realizar una radiografía directa sobre éstos y proponer mejoras y soluciones desde varios ámbitos; en esto coincidieron diversos expertos durante la inauguración del séptimo Congreso internacional “Derechos humanos, derecho internacional humanitario y (des)orden mundial”.

“Los derechos humanos conforman la base de la sociedad civil y de las democracias, puesto que, a través de ellos, se garantiza la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la protección contra la discriminación y la tortura, entre otros aspectos que resultan esenciales”, expresó la Rectora General de la UdeG Karla Planter Pérez.

Durante la inauguración del congreso en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, añadió que los derechos humanos no son favores, sino que sirven como la “columna vertebral” de la dignidad humana y un suelo firme sobre el cual se edifica toda sociedad que se diga libre y democrática.

Ante especialistas del derecho, académicos y comunicadores, exhortó a las instituciones y autoridades involucradas a promover, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos como una medida más para el cuidado de la dignidad humana.

“En el caso de la Universidad de Guadalajara, la enseñanza del derecho y del respeto a los derechos humanos va más allá de ser sólo una tarea meramente democrática y académica, es considerada una apuesta por la formación jurídica crítica, democrática y transformadora”, precisó.

Planter Pérez resaltó que ante las incertidumbres globales, esta Casa de Estudio no puede mantenerse como una institución espectadora y pasiva, y que la promoción de los derechos humanos es un eje fundamental de su quehacer al tratarse de una tarea de todas las personas.

“Deseo que estas jornadas de trabajo dejen huella, generen nuevas líneas de investigación e ideas frescas para fortalecer a las instituciones y proteger la dignidad de las personas, no sólo aquí en México, sino en el mundo”, concluyó.

El maestro José Trinidad Padilla López, presidente de la Red internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, consideró que este congreso debe centrarse en elevar el debate de los derechos humanos más allá de lo abstracto para abordarlo desde el desorden en las vidas de las personas.

Expresó que debe ser prioritario trabajar en una revisión a los derechos humanos de las personas desplazadas por entornos de guerra o por los estragos del cambio climático, o las mujeres sometidas a nuevas formas de explotación, o los periodistas y defensores perseguidos o criminalizados, y todas aquellas sociedades expuestas a la vigilancia digital, la manipulación informativa y el autoritarismo.

“El objetivo central de esta edición es analizar el impacto profundo de estas crisis para generar propuestas analíticas y estratégicas que fortalezcan las políticas públicas, las capacidades institucionales y los marcos normativos. Para lograrlo, nos honra contar con la participación de un destacado equipo multidisciplinario integrado por académicos, servidores públicos, organismos internacionales y actores diversos de la sociedad civil”, dijo.

Enfatizó que las sociedades deben de colocar en el debate el desorden mundial, para reconocer que no se trata de un desajuste pasajero, sino de una transformación estructural del escenario internacional, el cual debe abordarse para evitar la erosión del multilateralismo y del consenso normativo que se ha construido por décadas.

“La perspectiva humanista nos obliga a transformar la preocupación en agenda de trabajo, entendiendo que frente a la fragmentación global, la respuesta no es el repliegue, sino la reafirmación con mayor rigor del Estado de derecho y la protección irrestricta de los derechos fundamentales”, declaró.

La doctora Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó que los derechos humanos deben someterse al escrutinio frente a las aceleradas transformaciones sociales, en las que los y las operadoras jurídicas deben de tener un compromiso ético, alejado de toda retórica, únicamente con la justicia.

“Hay una violación reiterada de los derechos humanos en el mundo y hay que hacerle frente; buscando el respeto y la protección a víctimas o grupos de persona que exigen mayor protección”, aseveró.